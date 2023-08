Vincent Bruins

Maandag 7 augustus 2023 12:54 - Laatste update: 13:04

Lance Stroll maakt tot nu toe niet het seizoen mee dat hij graag had gewild. Terwijl Fernando Alonso zes keer op het podium stond in de eerste twaalf Grands Prix, heeft de Canadees nog geen enkele beker verdiend. Sommige fans zien hem dan ook liever vertrekken bij Aston Martin en Sky Sports F1-commentator David Croft verwacht dat het ook niet lang zal duren. Volgens teambaas Mike Krack weet alleen het team zelf wat er echt speelt.

Met twee tweede plaatsen, vier derde plaatsen en nog zes finishes binnen de top tien vecht Alonso om de derde plek in de tussenstand met Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Stroll moet het momenteel doen met de negende positie. In Saoedi-Arabië had hij nog wel een realistische kans om een podium te pakken, maar hij viel al vroeg uit, toen de power unit de geest gaf. In Australië twee weken later werd hij vierde, zijn beste resultaat van 2023 tot nu toe. Stroll vecht met Norris om de achtste plek in het kampioenschap, de beste coureur achter de Red Bulls, de Mercedessen, de Ferrari's en Alonso.

Comeback Stroll na fietsongeluk

Krack vertelde dat de rentree van Stroll na zijn verwondingen en Alonso's tweede plek in Monaco tot de hoogtepunten horen van de eerste helft van het seizoen. "Lance heeft laten zien wat een vechter hij is door terug in de auto te springen met gebroken polsen en een gebroken teen," aldus de Luxemburger. Stroll maakte een fietsongeluk mee in aanloop naar de wintertest in Bahrein. "De gesteldheid die daarvoor nodig was, zorgde ervoor dat iedereen ontzettend positief werd. Lance heeft niet veel geluk gehad dit jaar: naast de gebroken botten hebben een aantal dingen hem tegengewerkt die niet echt zijn schuld zijn. De kampioenschapsstanden vertellen een verhaal, maar binnen het team weten we wat er echt gebeurt."

33e overwinning

Over Alonso is Krack meer dan tevreden: "Hij heeft mijn verwachtingen overtroffen, en ik had zeer hoge verwachtingen. Het is niet wat hij op de baan doet, want dat had ik wel verwacht, maar het is de manier waarop hij in het team is geïntegreerd. Hij is precies wat we van hem nodig hadden: constructief wanneer je constructief moet zijn, uitdagend wanneer je uitdagend moet zijn en zelfs kritisch wanneer je kritisch moet zijn, en dat brengt ons vooruit. Die balans begrijpen is moeilijker dan mensen misschien geloven." De teambaas legt uit dat de meeste coureurs vol adrenaline zitten tijdens een raceweekend en dan vaker de verkeerde dan de goede dingen zeggen. Alonso is een uitzondering. "Fernando is fantastisch met dat soort dingen. Wanneer hij zijn analyse geeft, dan is het altijd positief, en nooit een slecht woord. Ik wil niet voorspellen wanneer zijn 33e overwinning komt, maar we zijn ongelooflijk toegewijd om er alles aan te doen dat te laten gebeuren."