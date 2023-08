Remy Ramjiawan

Vrijdag 4 augustus 2023 14:16 - Laatste update: 16:15

Red Bull-adviseur Helmut Marko staat erom bekend dat hij geen blad voor de mond neemt. Het levert het team soms ongemakkelijke situaties op en in de ESPN F1 Unlapped-podcast wijst Christian Horner naar de markante adviseur. Het is misschien niet altijd even gepolijst, maar Marko zegt wel altijd wat hij denkt.

Hoewel Horner als teambaas van Red Bull Racing de verantwoordelijke voor de renstal blijft, is het een publiek geheim dat Marko nog altijd aan de touwtjes trekt als het om de coureurs gaat. De Oostenrijker laat zich na een prestatie van zijn coureurs niet mild uit en is altijd op zoek naar het nieuwe grote talent. Daarbij is hij ook snoeihard richting zijn eigen coureurs en Nyck de Vries heeft onlangs nog te maken gehad met de makken en nukken van de tachtigjarige Oostenrijker. Horner kent Marko al erg lang en wijst naar een nachtmerrie voor de PR-afdeling, tegelijkertijd staat zijn oog voor talent, buiten kijf.

Junioren moeten Marko aankunnen

"Ik ken Helmut al een hele lange tijd. Ik heb hem voor het eerst ontmoet in 1996 toen ik een trailer moest kopen voor mijn Formule 2-team. Helmut is altijd een gepassioneerde racer geweest. Hij was eigenlijk best een goede coureur, tot zijn ongeluk. Hij is gewoon heel direct", zo wijst Horner naar de kwaliteiten van de adviseur van het team. Daarnaast zijn er enkele wereldkampioen geweest, die uit de hand van Marko kwamen. "Hij heeft een aantal goede junioren uitgekozen. Natuurlijk, hij is een moeilijk geval voor de junioren, maar als ze Helmut al niet kunnen overleven, dan kunnen ze de Formule 1 ook niet overleven", zo wijst hij naar de druk die adviseur zijn coureurs oplegt.

Nog altijd op zoek naar talenten

Marko is inmiddels op leeftijd, maar dat weerhoudt hem er niet van om altijd op zoek te gaan naar het nieuwe grote talent. "Hij is tachtig jaar jong en kijkt nog steeds elke Formule 3-sessie, maar ook alle Formule 2-sessies. Hij volgt al dat jong talent op een religieus niveau en ik heb eigenlijk altijd een open en eerlijke relatie met hem gehad", zegt Horner.

Flapuit Marko

Dat Marko geen blad voor de mond neemt, is ook het PR-team van Red Bull opgevallen. "Hij is echt een nachtmerrie voor elke PR-manager. Als Helmut even losgaat, dan hoef je hem alleen maar te citeren en je hebt gelijk een krantenkop. Hij zegt gewoon wat hij denkt en dat lijkt heel erg op hoe Niki Lauda was. Op zijn tachtigjarige leeftijd is hij nog steeds op zoek naar paarse sectoren", aldus Horner.