Woensdag 2 augustus 2023 14:17 - Laatste update: 14:25

Hamilton-straight op Silverstone of de Schumacher-S op de Nürburgring, het zijn gedeeltes van een circuit die vernoemd zijn naar Formule 1-legendes. Ook Max Verstappen begint zich met zijn reeks aan titels in de klassen van legendes te begeven en hij wijst een specifieke bocht op Zandvoort aan, die wel naar hem mag worden vernoemd.

Na 35 jaar afwezig te zijn geweest keerde het Formule 1-circus in 2021 weer terug naar Zandvoort. Het had natuurlijk alles te maken met de populariteit van Verstappen. Inmiddels staat eind augustus de derde editie van het spektakel in Nederland op het programma en hoewel Verstappen nog niet echt zit te wachten op een eigen onderscheiding op Zandvoort, heeft hij wel ideeën over welke bocht het dan moet zijn.

Scheivlak

Bij Viaplay werd in België al vooruitgeblikt op de race door de duinen van Zandvoort. Daar gaf de Limburger aan er op dit moment niet mee bezig te zijn, maar als hij dan toch een bocht moet noemen, dan maar het Scheivlak. De zevende bocht van het Circuit Zandvoort wordt op de eigen site omschreven als 'een bocht waar de helden zich van de reguliere coureurs onderscheiden' en het zou dus een eervolle benaming voor de regerend kampioen zijn.

Opbouw Dutch Grand Prix

Tegenover De Telegraaf laat circuit-directeur Robert van Overdijk weten dat de voorbereidingen op de Grand Prix van Nederland al volop aan de gang zijn. "De tribunes staan allemaal zo goed als, net als de hospitality-tenten. Ook de nieuwe Champions Lounge is bijna klaar", zo vertelt hij. Daarnaast gaat het circuit aan de slag met kritiek van de Formule 1-coureurs. Die stelden dat de pitstopposities wel erg dicht bij elkaar stonden. Voor de editie van 2024 worden de ruimtes tussen de positie met zo'n anderhalve meter vergroot. Ook zullen er zes extra pitboxen worden gebouwd en wordt de pitstraat verlengd. Dit alles zal voor de 2024-editie van de Dutch Grand Prix gereed moeten zijn.