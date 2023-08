Vincent Bruins

Robin Frijns heeft tijdens de Londen E-Prix afgelopen weekend zijn laatste meters gereden als Formule E-coureur voor ABT Cupra. Hij heeft het Duitse team na slechts één seizoen alweer verlaten. Als we de hint van teambaas Thomas Biermaier moeten geloven, zou een bekende coureur die tegelijkertijd milieuactivist is, een kanshebber zijn voor het zitje.

Het Formule E-seizoen van Frijns begon helaas met een flinke blessure. Tijdens de E-Prix van Mexico-Stad brak hij zijn hand en zijn pols en moest vijf uur lang geopereerd worden. Na vier races gemist te hebben, keerde de Nederlander terug in São Paulo. Hij pakte een verrassende pole position in Berlijn, maar zou uiteindelijk als zeventiende over de finish komen. Pas in de tiende ronde van het seizoen in Jakarta kwam Frijns voor het eerst in de top tien terecht. Na P9 in Indonesië pakte hij nog een extra puntje met de tiende plaats in Portland. Het seizoen werd afgesloten met doubleheaders in Rome en Londen. Frijns viel drie keer uit en finishte een keer als zeventiende.

Hereniging met Envision

De Maastrichtenaar heeft ABT Cupra dus verlaten. Bij welk team hij nu terecht zal komen, is nog niet bekend, maar geruchten doen de ronde dat hij herenigd wordt met Envision Racing. Hij kwam van 2018 tot en met 2022 al voor het Britse team uit en scoorde daarmee overwinningen in twee E-Prix. Biermaier legde tegenover ran uit waarom Frijns bij zijn team is vertrokken: "Zijn plannen voor de toekomst passen niet bij die van ons. Maar Robin was een vriend, is een vriend en zal altijd een vriend blijven." Op de vraag of hij licht kon schijnen op wie mogelijk het zitje overneemt, antwoordde Biermaier: "Misschien moeten we zoeken in Zwitserland. Daar is een coureur die zich erg bekommert om het milieu en veel aan duurzaamheid doet."

Vettel in Formule E?

Als er een coureur is die zich duidelijk inzet voor het milieu, dan is het Vettel wel. Daarbij woont hij in het kanton Thurgau in het noordoosten van Zwitserland. De viervoudig wereldkampioen droeg in de Formule 1-paddock T-shirts waarmee hij aandacht om het klimaat vroeg, waaronder één waarmee hij opriep om de bijen te redden, en één waarop stond dat Miami in 2060 de eerste Grand Prix onder water zou worden. Tijdens het Goodwood Festival of Speed, waar Vettel in actie kwam met oude Formule 1-auto's die rijden op CO2-neutrale synthetische brandstof, gaf de Duitser aan de drang om te racen nog te hebben: "Het is weer gaan kriebelen. Uiteindelijk moet ik iets gaan vinden wat echt een uitdaging voor mij is." De Formule E zou met het oog op duurzaamheid ook goed bij Vettel passen. Het maakt gebruik van glycerol-generatoren om de nodige elektriciteit op te wekken om de auto's op te laden.