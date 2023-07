Kimberley Hoefnagel

Zondag 30 juli 2023 09:53 - Laatste update: 09:55

Robin Frijns is na afloop van de E-Prix in Londen niet te spreken over de beslissing van de wedstrijdleiding om hem een gridstraf van drie plekken te geven voor de race van zondag.

Frijns kende op zaterdag een moeizame kwalificatie. De Nederlander wist alleen Roberto Merhi achter zich te houden en moest uiteindelijk genoegen nemen met de 21ste startplek. De race ging om 18:03 uur Nederlandse tijd van start vanaf het London ExCel Formula E Circuit, maar helaas zat de race van de ABT-coureur er na een aantal ronden al op. Frijns maakte contact met Lucas di Grassi en Sérgio Sette Câmara en moest zijn wagen vervolgens in de garage parkeren. "Ik reed met attack mode achter Camara en ik wilde hem inhalen in bocht 9/10. Ik ben toegewijd aan de inhaalactie en hij stuurt onder het remmen gewoon rechtsaf in. Ik verlies de achterkant daardoor en ik ga rond en ik kreeg de penalty", vertelde hij na afloop van de race tegenover GPFans. Hierdoor moet hij op zondag drie plaatsen naar achteren.

"Ik ben er echt helemaal klaar mee hoor, met de stewards", vervolgde de Nederlander. "Ik ben ook naar de stewards gegaan, ik zeg: 'dit kan echt niet meer.' Wij zijn als rijders onder elkaar, tijdens de rijdersbriefing, al drie jaar lang aan het zeggen over moving under braking en daar wordt niets aan gedaan. Nu komt iemand daarmee weg en ik krijg de penalty, ik vind het gewoon belachelijk." Frijns liep tijdens het incident niet alleen schade op aan zijn bolide, maar ook aan zijn hand. "Ik moest naar een dokter toe, want mijn hand was weer kapot. Dat krijg je bij het remmen naar rechts en naar links gaat, ik vind het gewoon echt belachelijk."

Reglementswijziging

Er zijn dit seizoen al meerdere incidenten geweest waarbij coureurs een handblessure opliepen. Gevraagd of Frijns denkt dat er voor volgend jaar wat gaat veranderen, antwoordde hij: "Ik hoop het, ik hoop het echt. Iedereen is er over aan het klagen - of nou ja degene die het nooit gehad heeft, klaagt er niet over, want die heeft het probleem niet meegemaakt. Er zijn echt bijna zeven of acht coureurs geweest die al botbreuken of kneuzingen of wat dan ook hebben meegemaakt, ik nu twee keer. Natuurlijk is het niet makkelijk om door het seizoen door iets te veranderen, maar ik hoop echt dat we volgend jaar in Valencia bij de test iets anders hebben, want dit kan echt niet."