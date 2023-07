London E-Prix: Dennis pakt wereldtitel Formule E na chaotische race vol rode vlaggen

Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 29 juli 2023 20:01

Mitch Evans heeft de eerste E-Prix van Londen gewonnen, voor Jake Dennis en Sébastien Buemi op P2 en P3 respectievelijk. De tweede plek van Dennis was goed genoeg om zijn allereerste wereldkampioenschap binnen te slepen.

De London E-Prix begon om 18:03 uur Nederlandse tijd, 17:03 uur lokale tijd, vanaf het ExCel London Formula E Circuit. Mitch Evans had zich op zaterdagmiddag op pole positie gekwalificeerd, maar had nog een gridstraf tegoed vanwege zijn crash met Nick Cassidy in Rome, waardoor hij teruggezet werd naar P6. Cassidy mocht hierdoor vanaf pole vertrekken, met Jake Dennis naast hem op P2. Robin Frijns vertrok vanaf P21.

Cassidy kende een fantastische start en wist zijn leiding met gemak te behouden. Dennis had een moeilijkere start en werd vrij snel ingehaald door Sebastien Buemi, de teamgenoot van Cassidy. Daarnaast gaf de Brit aan dat hij in de eerste bochten geraakt was, waarbij ook wat schade opgelopen leek te hebben. Ondertussen viel Stoffel Vandoorne, die eveneens een sterke start had, terug naar P10. In de vierde ronde werden de eerste attack modes geactiveerd, waarbij er de nodige positie wisselingen plaatsvonden.

Jake Dennis in Londen.

Cassidy activeerde zijn attack mode, maar behield de leiding in de race. Ondertussen ontstond er verder op het veld wat chaos, toen Edoardo Mortara en Vandoorne crashten. Daarna verloor ook Frijns zijn wagen, waarbij hij Sergio Sette Camara en Lucas di Grassi raakte. Dennis pakt attack mode, maar krijgt deze niet goed geactiveerd, waardoor hij terugviel. Daarna gingen Cassidy en Dennis met elkaar in gevecht, terwijl Evans aan de leiding ging en Frijns zijn wagen in de garage parkeerde.

Drama voor Cassidy

Na vijftien rondes probeerde Cassidy voorbij te gaan aan zijn teamgenoot, waarbij de Nieuw-Zeelander door hem geraakt werd en de safety car de baan op moest komen. Cassidy reed vervolgens de pits in voor een nieuwe voorvleugel, en kwam op P19 terecht. Met nog negentien rondes te gaan ging het licht weer op groen. Evans reed op dat moment op P1, gevolgd door Buemi op P2 en René Rast op P3. Pascal Wehrlein en Jake Dennis reden op P4 en P5 maar hadden op dat moment nog geen attack modes ingezet. Hij probeerde hem een tweede keer te activeren, maar kreeg dit niet voor elkaar. Pas tijdens zijn derde poging kon hij zijn eerste attack mode activeren, waarbij hij koos voor zes minuten. Vervolgens kampte ook Wehrlein met hetzelfde probleem.

In de 28ste ronde belandde Sacha Fenestraz met een flinke klapper in de barrière bij bocht 16, waardoor de safety car de baan op moest komen. Na drie rondes werd de rode vlag erbij gehaald, waarna alle coureurs de pitstraat in moesten. Uiteindelijk kon de race om 18:14 uur lokale tijd weer hervat worden, met nog vijf rondes te gaan. Evans begon vanaf P1, gevolgd door Buemi op P2, Da Costa op P3, Dennis op P4 en Norman Nato op P5. De FIA bevestigde vlak na de start dat er één ronde aan de race toegevoegd zou worden.

Nick Cassidy in Londen.

Tweede herstart

Evans pakte vrijwel direct na de herstart zijn attack mode, maar wist aan de leiding te blijven. Ditzelfde kon niet gezegd worden van Wehrlein, die een paar plaatsen verloor. Na slechts een minuut kwam Jake Hughes met zijn McLaren in de muur terecht, nadat hij geraakt was door zijn teamgenoot. Niet lang daarna ging het weer mis, Buemi belandde eveneens in de muur, waarna de rest van het veld bovenop hem knalde. Dit had wederom een rode vlag tot gevolg.

Omdat de top drie - bestaande uit Evans, Da Costa en Dennis - een extra ronde hadden afgelegd, moest de rest van het veld eerst achter de safety car een ronde afronden, voordat de race met een rollende start hervat kon worden om 18:34 uur lokale tijd. Evans kende een sterke herstart en kon zonder problemen doorrijden, met Da Costa en Dennis achter hem aan. Toen Da Costa ook nog een penalty van drie minuten kreeg, was het wel duidelijk dat Dennis de nieuwe wereldkampioen werd. Uiteindelijk kwam Evans als winnaar over de finish, Dennis werd tweede en Buemi werd derde.