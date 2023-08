'Red Bull laat Leclerc links liggen en de Monegask tekent verlenging bij Ferrari'

Remy Ramjiawan

Dinsdag 1 augustus 2023 15:29 - Laatste update: 15:42

Het Italiaanse Formula Uno Analisi Tecnica gelooft dat Charles Leclerc al een contractverlenging bij Ferrari heeft getekend. Het zou gaan om een overeenkomst van twee seizoenen, met een optie voor drie extra jaren.

Hoewel er in de beginfase van 2023 even werd gespeculeerd over de toekomst van Leclerc bij Ferrari, lijken alle pijlen te wijzen naar een contractverlenging bij het team uit Maranello. De Monegask gaf onlangs nog aan dat hij bij zijn droomteam zit en is in zijn jaren bij de Ferrari Driver Academy dan ook klaargestoomd voor het zitje bij de Scuderia. Ferrari kon zich aan het begin van 2022 nog opstellen als titelkandidaat, maar is naarmate dat seizoen vorderde alleen maar verder weggezakt. Ook in 2023 is een titelstrijd niet aan de orde, maar met Frédéric Vasseur als nieuwe teambaas, wordt wel gewerkt aan de langetermijnplannen.

Verlenging bij Ferrari

De naam van de vijfvoudig Grand Prix-winnaar dook ook kortstondig op als ideale teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing, maar dat is volgens journalist Alessandro Arcari niet meer aan de orde. Het huidige contract bij Ferrari loopt tot het einde van 2024 en de Monegask zou al een krabbel hebben gezet onder een verlenging. "Leclerc heeft onlangs zijn contract verlengd met twee seizoenen, met een optie voor drie extra jaren", zo stelt hij. Verstappen en Leclerc binnen één team, zou volgens hem bij Red Bull te veel spanning opleveren en daar is het Oostenrijkse team zich van bewust. Beide coureurs willen winnen en het zou zomaar kunnen uitmonden in een situatie zoals bij Mercedes tussen 2014 en 2016.

Sainz op zijspoor

Ook Carlos Sainz zou voor een deal van twee seizoenen met een optie voor drie jaar gaan, maar op de achtergrond zou Sainz senior op zoek zijn naar alternatieven. "De vader van Carlos is actief aan het peilen op andere fronten. Één van die namen is Alpine. Het Franse team heeft de intentie om 'volwassen te worden' en om dat te doen hebben ze misschien wel een coureur gevonden die net zo snel en betrouwbaar is en graag zijn eigen dimensie wil vinden", aldus Arcari.