Remy Ramjiawan

Dinsdag 1 augustus 2023 14:01

Volgens voormalig Renault-teambaas Cyril Abiteboul heeft de huidige onrust bij Alpine (voormalig Renault) niet alleen te maken met de mensen in de top. De Fransman wijst naar de twee coureurs en vindt dat een echte leider, zoals Lewis Hamilton bij Mercedes of Max Verstappen bij Red Bull Racing, ontbreekt.

De afgelopen weken is het hard gegaan bij Alpine. Diverse topmannen hebben hun biezen gepakt, maar ook teambaas Otmar Szafnauer moest het veld ruimen. Het zijn slechts een paar ontwikkelingen in de recente geschiedenis van het Franse team, die toch een aantal veranderingen heeft ondergaan. Zo zijn er ook nieuwe investeerders aan boord gekomen. In 2023 wist Esteban Ocon het podium te bereiken in Monaco en Pierre Gasly behaalde de derde plek tijdens de Sprintrace in België. Toch zijn er daarnaast maar weinig hoogtepunten op te noemen.

Ongeduldig en arrogant

Abiteboul heeft in het verleden de renstal onder zijn hoede gehad en ook hij kon niet het succes terugbrengen naar het Franse team. In gesprek met Francetvinfo laat hij zijn licht schijnen op de situatie bij zijn voormalig werkgever. "Dit weerspiegelt ontevredenheid over de resultaten en zeer waarschijnlijk een verlies aan geduld van de kant van het management van de Renault-groep. Naast ongeduld kan er ook sprake zijn geweest van een vleugje arrogantie aan het begin van het seizoen, of een overdaad aan zelfvertrouwen. Als je de realiteit niet onder ogen ziet, kun je jezelf na een tijdje verhalen gaan vertellen", zo wijst het naar het plan van Alpine om binnen honderd Grands Prix mee te doen voor het kampioenschap.

Coureur moet ook een beetje teambaas zijn

Daarnaast vindt hij het rijdersduo niet geschikt om het team te leiden. "Je noemt Esteban [Ocon] en Pierre [Gasly]. Twee namen, is er één te veel. Als je je ogen sluit en aan Mercedes denkt, denk je aan Lewis Hamilton, ook al heeft Nico Rosberg een aantal buitengewone dingen gedaan. Als je aan Red Bull denkt, denk je aan de eerste cyclus rond Sebastian Vettel en daarna aan de tweede cyclus rond Max Verstappen. Er is behoefte aan een coureur die ook een beetje een teambaas is", zo stelt hij. Met zo'n coureur aan boord kan het team in zijn ogen wel vooruit in een steeds gelijker wordende Formule 1: "Over een tijdje zullen de wapens vrijwel gelijk zijn, en wat het verschil zal maken is ambitie en vastberadenheid."