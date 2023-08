Remy Ramjiawan

Dinsdag 1 augustus 2023 09:52 - Laatste update: 09:54

De dominantie van Red Bull Racing is in 2023 niet weg te denken uit de Formule 1. Dr. Helmut Marko slaat zichzelf op de borst door het geleverde werk van zijn eigen team. Ook hij ziet dat de spanning in de top van het veld ontbreekt, maar Marko wijst vooral naar de concurrentie. Die hebben in zijn ogen namelijk steken laten vallen.

Red Bull Racing heeft in het huidige seizoen voorlopig een perfecte score afgeleverd door alle races tot op heden te winnen. Daarvan zijn er tien die Max Verstappen op zijn naam heeft weten te zetten, de andere twee zijn naar teamgenoot Sergio Pérez gegaan. Aston Martin, Mercedes, Ferrari en McLaren wisselen elkaar allemaal af voor het plekje achter het Oostenrijkse team, maar voorlopig is er nog geen renstal die echt het vuur aan de schenen van Red Bull kan leggen.

Artikel gaat verder onder video

Concurrentie geeft niet thuis

Marko blikt bij Motorsport.com terug op de eerste helft van het 2023-seizoen en is vooral verbaasd dat de concurrentie niet thuis geeft. "Wij hebben gewoon onze eigen auto doorontwikkeld zoals gepland en waren vervolgens erg verbaasd dat de anderen geen goed werk hadden geleverd. Mercedes en Ferrari hebben dit jaar geen stap voorwaarts gezet. Daardoor staan we nu al zo ver voor." Ferrari heeft aan het begin van het jaar een nieuwe teambaas aangenomen en Mercedes heeft het concept van de auto halverwege het jaar omgegooid. "Achter ons blijft het maar wisselen wie het tweede team is: de ene keer is het Ferrari, dan McLaren, Mercedes of Aston Martin."

Jacht op records

Dat Red Bull dus weinig te duchten heeft van de andere teams, betekent dat de ontwikkeling van de huidige auto op een iets lager pitje kan, maar ook dat de jacht op de records kan worden ingezet. Marko hoopt alle races in 2023 te winnen, maar blijft ook realistisch. "Er zijn zo veel dingen die verkeerd kunnen gaan tijdens een raceweekend. Maar ik had ook nooit verwacht dat we de eerste twaalf races allemaal zouden winnen, dus daarom moet ik nu misschien maar zeggen: ach, waarom niet?", aldus de adviseur van Red Bull Racing.