Remy Ramjiawan

Zondag 30 juli 2023 14:37

De FIA zal samen met de Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) optrekken om online haat tegenover Formule 1-coureurs en atleten in het algemeen, een halt toe te roepen. Daarvoor FIA-president Mohammed Ben Sulayem een handvest ondertekend en hij zet daarmee de volgende stap in de campagne tegen online misbruik.

De Formule 1 is populairder dan ooit. Dat heeft ook een keerzijde, want fans halen soms ongenadig hard uit richting coureurs of teams. Een gepeperde mening, daar ligt niemand van wakker. Toch komt het vandaag de dag vaker voor dat atleten voor rotte vis worden uitgemaakt en daar hoopt de FIA een stokje voor te steken door middel van de wetenschap in te schakelen. Met behulp van het aanbieden van studiebeurzen hoopt de sport nieuwe oplossingen te kunnen aandragen voor het probleem.

Studiebeurzen

De FIA en de FIM staan achter de internationale sportcampagne: Global Coalition To Stop Hate Speech. Daarbij benadrukt de autobond dat het zal bijdragen aan de strijd tegen online haatzaaien in de sport. De FIA zal dat doen door zes studiebeurzen aan te bieden. "Deze beurzen nodigen onderzoekers uit de hele wereld uit om samen te werken tegen de wereldwijde plaag van online haatzaaien in de sport terwijl ze ondertussen een Masteropleiding volgen. Het wordt een programma voor afstandsonderwijs dat twee jaar in deeltijd duurt en in januari 2024 van start gaat. De FIA-beurs dekt alle academische kosten", zo deelt de autobond mee.

"Aanhoudende toxiciteit heeft een betreurenswaardig niveau bereikt en we moeten gezamenlijk actie ondernemen. Alleen door samen te werken kunnen we een gedragsverandering en een verandering in de regelgeving bewerkstelligen", aldus FIA-voorzitter Ben Sulayem.