Szafnauer grapt: "Kunt niet negen vrouwen zwanger maken en na maand baby verwachten"

Jordy Stuivenberg

Zondag 30 juli 2023 14:29

Het rommelt bij het Formule 1-team van Alpine. Na het gedwongen vertrek van topman Laurent Rossi kwam in de aanloop naar de Grand Prix van België naar buiten dat teambaas Otmar Szafnauer en sportief directeur Alan Permane hun biezen moeten pakken.

Szafnauer kwam ongeveer anderhalf jaar geleden over van Aston Martin en zou het team terug naar de top moeten helpen. Het plan was om binnen 100 races weer mee te strijden aan de kop van het veld, maar na 33 races zit het erop voor de 58-jarige Szafnauer. Een verschil van inzicht met Alpine vice-president Bruno Famin zou de reden zijn voor het onverwachte ontslag.

Artikel gaat verder onder video

Tijd, tijd en nog eens tijd

Szafnauer houdt er een andere lezing op na en stelt bij Sky Deutschland dat het Alpine-project simpelweg tijd nodig had. “De realiteit is dat je tijd nodig hebt. Ik heb goede mensen binnengehaald van andere teams, maar zij hebben nog een contract en komen niet voor 2024 of 2025 over naar Alpine. Je kunt niet ontwikkelen als de mensen er niet zijn. Het kost tijd voor die mensen komen en daarna duurt het even voor iedereen goed samenwerkt. Ik zeg altijd: ‘Je kunt niet negen vrouwen zwanger maken en dan een baby verwachten binnen een maand.”

Overigens zit Szafnauer dit weekend nog wel aan de pitmuur bij Alpine en zag hij zaterdag hoe Pierre Gasly het team een derde plaats bezorgde in de sprintrace. In de race van zondag begint Gasly als twaalfde, Esteban Ocon staat vijftiende op de startopstelling. Alpine staat zesde in het constructeurskampioenschap met 53 punten.