Dit is de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van België

Remy Ramjiawan

Zondag 30 juli 2023 13:41

De FIA heeft de definitieve startopstelling vrijgegeven voor de Grand Prix van België. De race door de Ardennen zal om 15:00 uur van start gaan en hoewel Max Verstappen vrijdagmiddag de pole position wist te rijden, start hij vanmiddag vanaf P6.

Red Bull Racing heeft ervoor gekozen om de versnellingsbak van de klassementsleider in België te wisselen. Daardoor schuift Verstappen vijf plekken op naar achteren. Charles Leclerc zal daardoor starten vanaf de eerste plek en naast hem is Sergio Pérez terug te vinden. Lewis Hamilton houdt zicht op het podium, want met de derde startpositie valt er nog wel wat te halen. Carlos Sainz vertrekt vanaf P4 en zal dat doen voor de neus van Oscar Piastri. Verstappen staat dus op P6 en Lando Norris vertrekt vanaf de zevende positie. George Russell, Fernando Alonso en Lance Stroll maken de top tien compleet.

Startgrid

Yuki Tsunoda zal de race in Spa-Francorchamps starten vanaf P11 en heeft daarmee Daniel Ricciardo voor het eerst verslagen. De nummer drie van de Sprintrace, Pierre Gasly, start vanaf de twaalfde positie. Valtteri Bottas en Esteban Ocon vertrekken vanaf P13 en P14 en Alexander Albon kon vrijdag niet meer uit de Williams halen dan een vijftiende plek. Kevin Magnussen heeft na het ophouden van Leclerc in de kwalificatie drie plekken straf gekregen en start vanaf P16 en Zhou Guanyu staat daar achter. Logan Sargeant en Daniel Ricciardo moeten het doen met de 18e en 19e startplek en Nico Hülkenberg zal vanuit de pitstraat gaan starten, maar is door Haas wel voorzien van een nieuwe power unit en versnellingsbak.