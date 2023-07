Vincent Bruins

Nico Hülkenberg wist geen rondetijd te klokken in de Sprint Shootout, de kwalificatie voor de Sprint van de Grand Prix van België. Hij was daarom automatisch niet binnen de 107% van de snelste coureur in SQ1 geklasseerd en dat is normaal gesproken wel nodig om deel te mogen nemen aan de wedstrijd.

De FIA heeft het verzoek van Haas om de Duitser toch te laten starten in de Sprint op Circuit de Spa-Francorchamps goedgekeurd. Hülkenberg heeft namelijk tijdens de vrije training op vrijdag laten zien dat hij qua snelheid goed kan meekomen met de rest van het veld. De FIA concludeert daarmee dat zijn resultaat van SQ1 niet representatief is. De 35-jarige coureur doet later vanmiddag dus gewoon mee aan de Sprint in België die hij vanaf de allerlaatste positie op de grid moet aanvangen. De laatste keer dat zo'n verzoek niet werd goedgekeurd na het overtreden van de 107%-regel, was toen HRT-coureurs Narain Karthikeyan en Pedro de la Rosa allebei te langzaam waren in het gehele weekend van de Grand Prix van Australië in 2012.

Hopen op regen

De 107%-regel is ten opzichte van de coureur die de snelste is in SQ1. Hülkenberg kwam te laat over start-finish en kon niet op tijd een ronde neerzetten, terwijl Max Verstappen eerste werd in de sessie met een 1:58.135. Hülkenberg had op zijn minst een 2:06.404 moeten klokken, maar omdat hij geen rondetijd reed heeft hij dus automatisch de 107%-regel heeft overtreden. De FIA ziet het echter door de vingers. De Duitser zal hopen op regen, want in de natte vrije training werd hij tiende, twee posities achter Haas-teamgenoot Kevin Magnussen. Hülkenberg zal niet alleen de Sprint, maar ook de Grand Prix van zondag vanaf de laatste positie aanvangen na een teleurstellende kwalificatie op vrijdag.