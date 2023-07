Remy Ramjiawan

Zaterdag 29 juli 2023

Sergio Pérez zat tijdens de derde sessie van de Sprint Shootout op het verkeerde moment, op de verkeerde plek. De Mexicaan begon zijn snelle ronde in het kielzog van Charles Leclerc en had de hele ronde last van vuile lucht. Het bracht hem tot P8 en Pérez wijst het slechte programma van Red Bull Racing aan, als zondebok.

Daar waar 'Checo' voor de Grand Prix van België zal starten vanaf de eerste startrij, moet hij het voor de Sprintrace doen met de achtste positie. De Sprint Shootout werd zaterdagmiddag verreden onder veranderlijke omstandigheden en het was de vraag wanneer de droogweerbanden de overhand zouden hebben. Dat gebeurde in de laatste sessie, maar de baanpositie van Pérez was niet optimaal en hij kwam vast te zitten in het vele verkeer.

Extreem gevaarlijke sitatuatie

Voor de camera van Sky Sports F1 is de Mexicaan duidelijk over de Spint Shootout: "Het was een rotzooitje. Het was een extreem gevaarlijke situatie waarin ik me bevond. Met één droge lijn waarop coureurs ineens gingen stoppen. Het onderlinge verschil in snelheid was enorm. Dus dat was gewoon enorm slecht." Er ontstonden vooral ophopingen in de voorlaatste bocht van circuit Spa-Francorchamps en ook Pérez had daar uiteindelijk last van.

Perez slaloms through the traffic to top the timing sheet!



Just seconds left in SQ3...#BelgianGP #F1Sprint pic.twitter.com/DfoTbP7OoE — Formula 1 (@F1) July 29, 2023

'Geen goed programma opgesteld'

Voor de positie op de baan is Pérez afhankelijk van zijn team en daar legt hij dan ook de verantwoordelijkheid neer. "Ik opende mijn laatste snelle ronden precies in de slipstream van Charles [Leclerc], dus daar kon ik ook niets mee, vanwege de vuile lucht. Ik zat daar maar gewoon kortom, het was gewoon niet goed. We hadden helaas geen goed programma opgesteld voor die sessie. We hebben onze kansen niet gemaximaliseerd", aldus Pérez die vanaf P8 gaat proberen te maximaliseren.