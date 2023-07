Jan Bolscher

Vrijdag 28 juli 2023 11:04

Het raceweekend in België belooft vooralsnog een kletsnatte bedoeling te worden. Vanwege eerdere ongevallen op het circuit van Spa-Francorchamps is veiligheid daarom op donderdag in de paddock een veelbesproken onderwerp. Max Verstappen is echter van mening dat het niet per se circuit-gerelateerd is.

De Grand Prix van België van aanstaande zondag vormt de twaalfde ronde van het huidige Formule 1-seizoen, maar op zaterdag is het eerst tijd voor opnieuw een sprintrace. Met twee kwalificaties en twee races in het verschiet belooft het een weekend vol spektakel te worden, maar er hangt ook een onzekere factor in de lucht: het weer. Het heeft er alles van weg dat dat de Belgische Ardennen op alle drie de dagen grotendeels gebukt gaan onder flinke neerslag, en dat is in het verleden niet altijd een goede combinatie gebleken. Zo werd een bezoekje aan het circuit in 2021 een deceptie voor de fans toen er op zondag slechts twee ronden achter de safety car werden verreden.

Er zijn echter ook zorgen om de veiligheid van de coureurs. Spa-Francorchamps is één van de populairste circuits op de kalender, maar is ook een circuit met een zwart randje. Sinds de oprichting van de Formule 1 hebben hier meerdere ongelukken met een dodelijke afloop plaatsgevonden, waarvan er bij veel fans in ieder geval twee nog in het geheugen gegrift staan. In 2019 kwam Fransman Antoine Hubert om het leven na een crash in de Formule 2-race. Begin deze maand bezweek de 18-jarige Dilano van 't Hoff aan zijn verwondingen na een crash in een regenrace van het het Formula Regional European Championship.

Als het te nat is, is het te nat

De veiligheid van de coureurs is tijdens de mediamomenten op donderdag daarom een veelbesproken onderwerp. Ook Verstappen krijgt deze vraag, maar de Red Bull Racing-coureur is van mening dat het niet per se circuit-gerelateerd is: "Ja, je hebt gevaarlijke bochten en in de regen is het risico altijd groter, maar ik denk dat iedereen verstandig genoeg is om de juiste beslissingen te nemen. Als je kan rijden kan je rijden en als het te nat is, is het te nat", klinkt het tegenover onder andere GPFans. Gevraagd naar of de baan aanpassingen nodig heeft, vertelt hij: "Er zijn altijd dingen die gedaan kunnen worden, maar we racen ook in Monaco. Dat vind ik veel gevaarlijker dan hier, maar daar racen we ook omdat het als veilig genoeg wordt beschouwd."

Extreem ongelukkig

De tweevoudig wereldkampioen vervolgt: "Ongelukken gebeuren helaas. Als je kijkt naar de ongelukken die helaas zijn gebeurd, de manier waarop die gebeurden was extreem ongelukkig. Er is niet veel dat je kan doen om het veiliger te maken. Er zijn andere circuits waarop als je een crash hebt en terug de baan op komt en de zichtbaarheid slecht is, het weer kan gebeuren. Het is op een bepaalde manier een beetje ongelukkig dat het twee keer vrij snel achter elkaar op Spa is gebeurd."