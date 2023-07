Redactie

Dinsdag 25 juli 2023 09:50 - Laatste update: 10:45

Kelly Piquet heeft tijdens de bloedhete dagen in Frankrijk verkoeling gezocht in de wateren van St. Tropez en Monte-Carlo, zo laat ze weten in een nieuwe fotoreeks op Instagram. De vriendin van Max Verstappen trok samen met dochter Penelope richting het strand en liet zichzelf daar flink in de watten leggen.

Terwijl Verstappen zich in het bloedhete Boedapest in zijn racepak aan het voorbereiden was op de Grand Prix van Hongarije, hield Piquet het bij soortgelijke temperaturen beperkt tot een badpak. De Braziliaanse schone trok samen met haar dochter naar Monte-Carlo, waar ze zichzelf in drie verschillende badpakken en bikini's op de foto liet zetten. Deze weinig verhullende beelden deelde ze vervolgens op Instagram. Op een aantal van deze foto's is Piquet te zien met dochtertje Penelope, die zichtbaar genoot van de tijd met haar moeder op het strand en in het water. Vervolgens trok het tweetal door naar St. Tropez.

Voorzien van alle luxe aan het strand van St. Tropez

Vanuit Monte-Carlo, de thuishaven van Verstappen en Piquet, was het zo'n twee uurtjes rijden langs de kust, alvorens Piquet en haar dochter arriveerden bij St. Tropez. Daar trok het tweetal ook richting het strand en werden ze goed in de watten gelegd. Op de beelden op social media is te zien hoe Penelope in een Ferrari wordt vervoerd en hoe Piquet zichzelf een uiterst smaakvolle maaltijd voor laat zetten aan de azuurblauwe zee. Ook is te zien dat Piquet en haar dochter in een prima optrekje verblijven, voorzien van alle gewenste luxe.

Verstappen en De Vries liken post Piquet

De beelden die Piquet deelde vanaf het strand van Monte-Carlo werden vanuit Hongarije wel geliked door Verstappen. De Red Bull-coureur was echter niet de enige die de kiekjes van Piquet wel kon waarderen. De foto's kregen ook het welbekende 'hartje' van ex-AlphaTauri-coureur Nyck de Vries en voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos.