Remy Ramjiawan

Zaterdag 22 juli 2023 20:56

Mercedes-teambaas Toto Wolff kan zijn geluk niet op na de behaalde pole position van Lewis Hamilton. Het heeft even geduurd voordat de Brit weer eens vanaf de eerste plek mocht beginnen en Wolff onthult dat Hamilton die met hand en tand gaat verdedigen.

Daar waar Hamilton op vrijdag nog aangaf dat de W14 nog steeds tekort kwam, wist hij op zaterdag Verstappen af te troeven door met een verschil van slechts drie duizendsten de pole position te veroveren. Daarmee heeft Hamilton zijn negende pole position in Hongarije te pakken en voegt hij nummer 104 toe aan zijn CV. Op het smalle baantje in Boedapest zijn er weinig gelegenheden om echt een goede inhaalactie in te zetten en Wolff verwacht een mooi gevecht.

Mooi gevecht

Verstappen heeft zichzelf in de afgelopen races op een flinke voorsprong gezet in het kampioenschap en Hamilton knokt voor zijn eerste zege in anderhalf jaar tijd. Het zijn volgens Wolff de beste ingrediënten voor de race op zondag. "Lewis en Max hebben allebei niets te verliezen. Lewis zal alles geven wat hij in zich heeft om er een mooi gevecht van te maken. Tegelijkertijd moeten we ook realistisch blijven. In de racesimulaties op vrijdag en eerder op de zaterdag was Red Bull een klasse apart. Maar het blijft een autorace, alles kan zondag anders zijn. Wellicht kunnen we de strijd met Red Bull aangaan én met McLaren, die ook sterk zijn", zo vertelt de Oostenrijker in De Telegraaf.

Kwalificatie

Wat betreft de kwalificatie, daar viel het volgens Wolff allemaal samen. "We hadden vandaag een pakket dat competitief was. Daar kunnen we echt trots op zijn. Lewis reed een geweldige ronde en zette hem op pole. Als je hem een auto geeft, is dat wat hij kan", zo vertelt hij in het persbericht. Toch zagen de tijden er op vrijdag niet competitief uit, maar daar heeft Mercedes de hele nacht aangezeten. "We hebben vannacht een aantal goede beslissingen genomen met de set-up en de coureurs hebben in VT3 de juiste richting gekozen. De auto van vandaag gaf ze vertrouwen en ze konden pushen", aldus Wolff.