Remy Ramjiawan

Zaterdag 22 juli 2023 19:57 - Laatste update: 19:57

De rentree van Daniel Ricciardo is tijdens de kwalificatie in Hongarije volgens het boekje verlopen. De goedlachse Australiër wist zichzelf op P13 te zetten, daar waar Yuki Tsunoda het met P17 moest doen.

Ricciardo heeft het zitje van Nyck de Vries bij AlphaTauri overgenomen. De Australiër heeft zijn wens om terug te keren bij Red Bull Racing uitgesproken, maar zal eerst moeten gaan presteren bij het zusterteam. Daarvoor heeft de achtvoudig Grand Prix-winnaar zichzelf op zaterdag een goede dienst bewezen, door direct al sneller te zijn dan zijn teamgenoot.

Artikel gaat verder onder video

Comfortabel voelen

"Het belangrijkste was dat ik terugkwam en mezelf direct comfortabel zou voelen in de auto en dat zo snel mogelijk. Ook om dat plezier weer terug te krijgen, dat voelde ik ook vorige week tijdens de bandentest. Het was een soort opluchting", zo vertelt Ricciardo bij Sky Sports F1. "Het voelde gewoon weer als leuk aan en dat was eigenlijk het eerste waar ik naar op zoek was. Het was allemaal wat kort dag, maar het was wel cool. Als je weet dat je straks gaat pushen om dat ene rondje eruit te persen, op de limiet met weinig brandstof, dat voelde wel weer erg goed", zo zegt hij met glinsteringen in zijn ogen.

Geen zenuwen

Op de vraag of hij zenuwachtig was voor zijn rentree, reageert Ricciardo: "Ik heb eigenlijk best goed geslapen vannacht. Ik kijk tegenwoordig Quarterback (Netflix-serie) en het is echt een hele goede serie. Ik heb er denk ik eentje teveel gekeken, waardoor ik iets later naar bed ging, dan ik had gemoeten. Over het algemeen heb ik prima geslapen. Ik hou daar wel van, want daardoor kom ik in de goede stemming en was ik er helemaal klaar voor."

Wat betreft de kansen voor de race, daarover tast hij nog in het duister. "Het is moeilijk om daar iets zinnigs over te zeggen. Ik heb denk ik maar acht ronden gereden tijdens mijn longruns. Dus ik weet eigenlijk nog niet genoeg over de auto, wat die gaat doen als er meer brandstof in zit, maar ook op oude banden. Daar ga ik waarschijnlijk wel meer over ontdekken. Er valt gewoon een heleboel te leren tijdens de race", zegt Ricciardo. Toch hoopt hij op puntjes: "Punten halen, dat zou fenomenaal zijn, maar we moeten nu gewoon de rondjes gaan rijden en veel leren."