Voor Red Bull-teambaas Christian Horner is het goed dat het team teleurgesteld is met de tweede plek in Hongarije. Lewis Hamilton was namelijk drie duizendsten sneller dan Max Verstappen en dat belooft wat voor de Grand Prix van Hongarije.

De kwalificatie in Hongarije stond bol van de verrassingen. Zo lieten de Alfa Romeo's ineens zien dat ze ook de snelheid hadden op de Hungaroring, maar ook McLaren trok de sterke lijn door vanuit Silverstone. Uiteindelijk was Verstappen weer enorm rap, maar niet sneller dat Hamilton. Het betekent de eerste pole position voor de Brit, sinds 2021 en het duo start vanaf de eerste startrij.

Max had een momentje overstuur

"We staan nog steeds op de eerste rij. Het is goed dat we teleurgesteld zijn met een tweede plek. Na die eerste run, zat Max er boven in zijn tweede poging. Ik denk dat hij net een snap (momentje overstuur) had in bocht dertien en dat kostte hem belangrijke tijd. Het was genoeg om de pole mis te lopen", zo vertelt de teambaas bij Viaplay. Toch moet hij ook de complimenten uitdelen aan de renstal uit Brackley: "Alle felicitaties naar Mercedes en Lewis, want ze hebben een sterk rondje gereden."

Geschiedenis tussen Hamilton en Verstappen

Doorgaans is de RB19 sneller in de race, dan tijdens de kwalificatie, maar ook Hamilton zal er alles aan willen gaan doen om de zege te pakken op de Hungaroring. Horner wijst naar de geschiedenis tussen de twee kemphanen en hoopt dat het duo het zondag schoon kan houden. "Je weet maar nooit. Zolang die twee maar samen door de eerste bochten komen, dan wordt het interessant. Je weet bij die twee, er zit gewoon veel geschiedenis tussen. Het wordt een 'grand stand' start", aldus Horner.