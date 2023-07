Lars Leeftink

Max Verstappen is niet blij met zijn auto na de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Hongarije. De Nederlander moest Lewis Hamilton voor zicht laten, en was na afloop alles behalve tevreden over zijn kwalificatie en eigenlijk hele weekend in de RB19.

Na afloop van de kwalificatie blikt Verstappen terug op zijn tweede plaats. "Ik heb het hele weekend al problemen met het vinden van de balans. Het gaat het heel weekend wat dat betreft al op en neer. Ook in deze kwalificatie was het heel lastig, vooral in Q1 en Q2. Ik voelde niet het zelfvertrouwen om de bochten aan te vallen. Ik vond dat de eerste run in Q3 wel goed was, maar bij de tweede had ik weer geen gevoel en moest ik wat meer pushen. Ik verloor de voorkant en achterkant. Het was nog steeds P2, maar met de auto die we normaal hebben moeten we vooraan staan. Tot nu toe zijn we dit weekend nog niet in vorm geweest."

Upgrades

De vraag is waar Verstappen verbetering wil zien: de voorkant of de achterkant van de auto? "Ligt aan de temperatuur. Het wordt heel warm, dus normaal gesproken wordt de banden achteraan onderhouden behoorlijk lastig. Ik had gehoopt dat ik een wat betere balans had gehad om echt aan te vallen, maar helaas." Over de upgrades, waaronder de nieuwe sidepods, zegt Verstappen het volgende. "Het werkt, maar qua setup hebben we nog niet alles bij elkaar kunnen brengen. Vandaag waren we over al en nergens. Niet waar we willen zijn."