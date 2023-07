Hamilton deelt eerste startrij met Verstappen: "We kennen Max, die staat er altijd"

Remy Ramjiawan

Zaterdag 22 juli 2023 17:26

Voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton kon het niet op in Hongarije. Met een onverwachtse 104e pole position kreeg hij zijn glimlach niet van zijn gezicht en de Brit moest erkennen dat Mercedes dit wel even kon gebruiken.

Daar waar velen hadden gedacht dat Verstappen op de Hungaroring zijn 28e pole position ging bijschrijven, was het uiteindelijk Hamilton die drie duizendsten sneller was. De Brit liet zich na de kwalificatie horen over de boordradio en daar was ook de nodige en begrijpelijke emotie te horen. "Het is echt een hele rare anderhalve jaar geweest. Ik ben mijn stem verloren door al het schreeuwen in de auto. Het is zo'n geweldig gevoel en het team heeft zo hard gewerkt om hier weer te staan. We hebben zo hard gepusht om nu op pole te staan. Het voelt bijna alsof het voor het eerst is", zo vertelt hij na afloop.

Pole position nummer 104

Mercedes leek het hele weekend niet de snelheid te hebben en George Russell bleef uiteindelijk hangen op P18. "Ik had niet gedacht dat we voor de pole position zouden rijden. In die laatste run gaf ik echt alles, er zat echt niets meer in", zo moet de Hamilton toegeven. Het is voor het eerst sinds 2021 dat Hamilton weer eens op pole staat. "Het is extreem uitdagend geweest voor iedereen binnen het team. Er zijn ups en downs geweest en het was een flinke rollercoaster. Niemand verloor uiteindelijk het vertrouwen en we bleven allemaal verenigd en probeerden de auto de juiste kant op te duwen." Tijdens de kwalificatie zat Hamilton op de limiet. "We verloren vandaag zoveel tijd in bocht vier en elf in vergelijking met de anderen. Ik heb de auto er gewoon ingegooid en hoopte dat deze op de baan zou blijven. Het is uiteindelijk wel een pittige tijd geweest en dat blijft nog wel even zo. Dit laat wel zien dat we op het goede spoor zitten en we kunnen doorpakken als we blijven pushen", zo laat hij optekenen.

Uiteindelijk zal Hamilton zondag de eerste startrij delen met Verstappen en hij gaat alles uit de kast trekken om de zege mee naar huis te nemen. "Ik moet gewoon eerst proberen om vanavond in slaap te komen. Morgen brengen we onze A-game en het zal lastig worden om met deze mannen te knokken. Lando [Norris] doet het natuurlijk fantastisch en het is goed om McLaren terug in de top te zien. En Max, ja we kennen Max. Die staat er altijd en doet altijd zijn ding", aldus Hamilton.