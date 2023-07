Vincent Bruins

Zaterdag 22 juli 2023 15:13 - Laatste update: 15:30

De Grand Prix van Hongarije zal tot en met 2032 op de kalender van de Formule 1 blijven staan. De Hungaroring had nog een contract lopen voor tot en met 2027, maar deze is dus met vijf jaar verlengd. De baan dat zo'n twintig kilometer ten noordoosten ligt van de hoofdstad Boedapest, is niet alleen populair onder de Hongaren, maar ook onder de Nederlandse fans.

De Hungaroring is een in 1985 gebouwd circuit en ligt officieel in het plaatsje Mogyórod. De Grand Prix werd in 1986 voor het eerst verreden en was daarmee de eerste Formule 1-race achter het IJzeren Gordijn dat Europa van 1945 tot de val in 1991 scheidde. Het 4,381 kilometerlange circuit had in eerste instantie een stratencircuit moeten worden, maar na langdurig overleg werd er uiteindelijk besloten om tóch een nieuw circuit te bouwen. De Hungaroring werd na de race in 1988 op de schop genomen en ook in 2002 werd het circuit nog eens onder handen genomen met enkele veranderingen.

Aanpakken faciliteiten en infrastructuur

Op de website van de Hungaroring werd afgelopen december gemeld dat de faciliteiten en de infrastructuur aangepakt moesten worden voor de toekomst. Zo werd er onder meer gehamerd op het verbeteren van het drinkwaternetwerk en de riolering op en rondom het circuit. Ook is de hoofdingang van het circuit verbeterd en is er een speciaal café geopend voor de fans. Met het vernieuwen van de faciliteiten en de infrastructuur heeft het circuit in Hongarije een plekje op de Formule 1-kalender verdiend voor de komende negen jaar.

50 miljoen dollar bijdrage

De laatste hindernis die nog weggenomen moest worden, was het feit dat de regering nog overeen moest komen over het budget voor de Grand Prix en voor de maatregelen die genomen moesten worden om de Hungaroring te verbeteren. Het Hongaarse medium Telex kon eerder dit jaar onthullen dat de Hungaroring bijna 49,7 miljoen dollar moet bijdragen om de Grand Prix te mogen houden. Er wordt verwacht dat de renovaties voor de wedstrijd in 2026 klaar zullen zijn. "Gezien de ongelooflijke opkomst van de wereldwijde populariteit van de Formule 1, waardoor meer circuits dan ooit strijden voor een plekje op de kalender, is het zetten van de handtekening vandaag een ontzettend belangrijke prestatie voor ons," vertelde Hungaroring President-CEO Zsolt Gyulay.