Vincent Bruins

Zaterdag 22 juli 2023 09:36

De FIA, de coureurs en de teams zijn het er over eens dat het zicht verbeterd moet worden tijdens regenraces. Daarom werd er anderhalve week geleden op het circuit van Silverstone, waar de Britse Grand Prix werd gehouden en waar ook nog Pirelli's zonder bandenwarmers werden uitgeprobeerd, getest met een nieuw onderdeel.

Dit nieuwe onderdeel is het spatbord. Hiermee hopen de autosportbond en de Formule 1-deelnemers dat de spray minder erg wordt tijdens wedstrijden waarin het hard regent. McLaren en Mercedes deden mee aan de test op de baan in Northamptonshire. Het bleek echter geen succes.

Teveel spray

De spatborden zouden een kwart van de band hebben bedekt. Deze waren gemonteerd op de Mercedes W14 die werd bestuurd door reservecoureur Mick Schumacher. Het rechte stuk was met water doordrenkt. Vlak achter de auto van de Duitse renstal zou de McLaren van Oscar Piastri hebben gereden. De FIA heeft onderzocht wat de spatborden van de Mercedes voor effect hadden op het zicht voor de McLaren-coureur. De McLaren zal zonder spatborden ook vóór de Mercedes hebben gereden om een directe vergelijking in de hoeveelheid spray te kunnen maken. Volgens Auto, Motor und Sport was er echter nog altijd teveel spray en dus was de test geen succes.

Bredere banden en groundeffect

De hoeveelheid spray en het weinige zicht in de regen is vanwege de technische reglementen de laatste jaren steeds meer een probleem geworden. In 2017 werden bredere banden van 405 millimeter geïntroduceerd. Daarnaast maakt deze generatie auto's gebruik van groundeffect om downforce te generen, wat ervoor zorgt dat een boel water de lucht in wordt geschoten achter de auto's. Eventueel kan er in de toekomst nog getest worden met spatborden die een groter deel van de band bedekken, maar dat brengt weer andere aerodynamische problemen met zich mee. De FIA kan in ieder geval de resultaten van deze eerste test gebruiken om verder te werken aan een oplossing.