Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, heeft duidelijk gemaakt dat de komst van Daniel Ricciardo bij AlphaTauri vanaf de Formule 1 Grand Prix van Hongarije een goed teken is, maar dat 'niemand Sergio Pérez afschrijft' voor het stoeltje naast Max Verstappen in 2024.

Tegenover Sky Sports laat Horner weten dat hij blij is om Ricciardo na een halfjaar afwezigheid weer terug op de grid te zien. "Het is geweldig om zijn performance in onze auto te zien direct na de Grand Prix van Groot-Brittannië. Het was de Daniel die we kenden en herkenden. Die prestatie was overtuigend genoeg om te zeggen: 'Wil je de rest van het seizoen in de AlphaTauri rijden?' Hij was erg enthousiast over die uitdaging."

Horner kent plan Ricciardo

Horner weet wat het doel van Ricciardo is. "Zijn intentie is om weer vooraan te rijden. Hij ziet AlphaTauri als een manier om dat te doen. Voor ons als team is het niet verkeerd om opties te hebben voor de toekomst. Ons belangrijkste doel is om Checo op zaterdag op volle toeren te laten draaien en ik weet zeker dat hij dat gaat doen. Daniel zal proberen om een zitje te veroveren voor 2025. Vanuit onze positie is het goed om die keuze te hebben."

Pérez krijgt evenveel kans

Toch wordt Pérez door Red Bull Racing alles behalve afgeschreven. De Mexicaan, die vrijdag tijdens de eerste vrije training in Hongarije nog gruwelijk in de fout ging, heeft nog contract tot eind 2024. Op de vraag of Pérez net zoveel kansen en ruimte gaat krijgen als Ricciardo, kan de Brit duidelijk antwoorden: "Absoluut. Laten we niet vergeten dat Checo enorm populair is binnen het team. En: we weten wat hij in 2021 heeft gedaan, en ook nog zijn bijdrage aan ons constructeurskampioenschap vorig jaar. Hij staat dit jaar tweede en hij is de enige andere coureur die dit jaar een race heeft gewonnen. Niemand schrijft Checo af."