Lars Leeftink

Vrijdag 21 juli 2023 20:37 - Laatste update: 20:44

Lewis Hamilton is alles behalve tevreden over het verloop van de vrijdag in Hongarije. De Brit hekelt het kwalificatieformat dat in Hongarije getest wordt en is tevens alles behalve te spreken over hoe de W14 vrijdag reed in Hongarije.

Dit weekend test de Formule 1 een nieuw kwalificatieformat, waarin de coureurs tijdens de kwalificatie verplicht op de harde band (Q1), medium band (Q2) en soft band (Q3) moeten rijden. Het zorgt ervoor dat de coureurs in aanloop naar de kwalificatie beter moeten letten op hun banden en het gebruik ervan, in plaats van dat ze tijdens de trainingen los kunnen gaan en kilometers kunnen maken.

Kwalificatieformat

Direct na de tweede vrije training laat Hamilton zich uit over het nieuwe format qua banden dat dit weekend getest wordt. "Ik had maar één band voor deze sessie. Ik vind dit niet echt een fantastisch format, de verandering die ze voor dit weekend hebben doorgevoerd. Het zorgt ervoor dat we minder kilometers kunnen maken. Dat is verre van ideaal. Er zijn veel regenbanden die we na een weekend weer weggooien zonder ze gebruikt te hebben, misschien moeten we daar eens naar kijken in plaats van tijd van ons af te nemen, rondetijden langzamer te maken en tijd waarin de auto's op de baan zijn van de fans af te nemen."

W14 in Hongarije

Hamilton was ook alles behalve tevreden over hoe de W14 op vrijdag reed. "De auto was op zijn slechtst vandaag. We gaan vanavond aan de setup werken en hopen dat het morgen beter gaat. Vorig jaar voelde het aan het begin ook slecht en daarna draaide we het om met wat veranderingen aan de setup, dus daar gaan we aan werken en hopelijk zijn we morgen dan beter."