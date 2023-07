Lars Leeftink

Vrijdag 21 juli 2023

Max Verstappen heeft teruggeblikt op de vrijdag in Hongarije. Voor de Formule 1 Grand Prix van Hongarije heeft Red Bull flink wat upgrades meegenomen, waaronder nieuwe sidepods. De Nederlander deelt zijn eerste conclusies en baalt tevens van het kwalificatieformat dat dit weekend getest wordt in Boedapest.

Daar waar Verstappen in VT1 geen tijd noteerde, kwam hij tijdens de tweede vrije training niet verder dan P11. De Nederlander focuste zich echter vooral op de long runs, en volgens Verstappen zagen die er goed uit. Dit vertelt hij tegenover De Telegraaf. "Dat leek inderdaad competitief. We moeten zien hoe de snelheid over één ronde is, maar over het algemeen is de auto sterk. We hebben niet te veel bandensets gebruikt, omdat we er de rest van het weekeinde genoeg willen hebben."

Kwalificatieformat

Verstappen doelt hiermee op het kwalificatieformat dat dit weekend gebruikt wordt. De coureurs moeten tijdens de kwalificatie verplicht op de harde band (Q1) medium band (Q2) rijden, voordat ze in Q3 pas op de zachte band mogen rijden. Verstappen is er geen fan van. Dit vertelt hij tegenover Motorsport.com. "Met dit nieuwe bandenformat moet je erg voorzichtig zijn met de banden die je hebt. Ik wilde er vandaag niet al te veel gebruiken om morgen nog wat meer over te hebben ter voorbereiding op de kwalificatie. We moeten kijken hoe we dit kunnen verbeteren, omdat we nu letterlijk banden aan het sparen zijn. Dat is in mijn optiek niet correct. Er zaten veel mensen op de tribunes en die hebben we vandaag niet veel kunnen laten zien." Volgens Verstappen hebben ze amper tot niks gezien, omdat de teams vanwege de regen en het kwalificatieformat voorzichtig moesten zijn.

Verstappen over upgrades en RB19

Vervolgens blikt Verstappen in wat meer detail terug op de vrijdag, en dan vooral op hoe de upgrades aanvoelden en waar de focus op lag gedurende de vrijdag in Boedapest. "Het is eerlijk gezegd lastig om er nu al iets over te zeggen. We moeten straks nog naar de data kijken om te zien of de correlatie met de simulator goed is. Vandaag hebben we in ieder geval niet veel banden kunnen gebruiken. De auto voelde op zich wel goed aan. We hadden een beetje onderstuur, maar toen ik weer naar buiten ging, zag de lange run er wel competitief uit. Over één rondje is het nog een beetje lastig in te schatten, maar de auto is nog steeds goed."