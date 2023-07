Kimberley Hoefnagel

António Félix da Costa vindt dat Nyck de Vries veel te vroeg ontslagen is door AlphaTauri. De Portugees benadrukt echter dat we zeker geen medelijden moeten hebben met de voormalig Formule E-kampioen, omdat alles op z'n pootjes terecht zal komen.

De Vries heeft de afgelopen anderhalve week ontzettend veel steun gekregen uit binnen- en buitenland. Meerdere van zijn voormalig concurrenten in de Formule E hebben toegegeven dat ze de beslissing van Helmut Marko en AlphaTauri erg 'hard' vonden, en vooral ook veel te snel. António Félix da Costa sluit zich nu bij dit rijtje aan. "Mijn mening is dat het veel te vroeg is", antwoordde Da Costa in een exclusief interview met GPFans. "Ik kan me er zelf wel in spiegelen. Ik ben in dezelfde klasse gebleven - weliswaar met een nieuwe auto en zo - maar het kost me al redelijk wat tijd om op gang te komen, terwijl ik alleen van team gewisseld ben. Ik kan me niet eens voorstellen hoe moeilijk het moet zijn om volledig van omgeving te veranderen."

"Ja, Nyck is de afgelopen jaren veel in die paddock geweest en werkte nauw samen met Mercedes en hun coureurs", vervolgt de Formule E-coureur. "Maar ik geloof nog steeds dat wanneer je zelf moet presteren, het een beetje tijd vergt om die laatste twee of drie tienden op een consistente basis te kunnen leveren." Volgens Da Costa kwam De Vries de laatste weekends een stuk dichter bij teammaat Yuki Tsunoda over één ronde. "Wellicht was hij zelfs sneller. Ja zijn race craft was nog niet perfect, maar desalniettemin is het erg hard."

Geen medelijden hebben met De Vries

"Ik denk dat Nyck toen hij binnenkwam bij AlphaTauri al wist hoe deze jongens handelen als dingen niet volgens plan verlopen", stelt Da Costa. "Uiteindelijk kan ik alleen maar sympathie hebben, het is erg hard en ik kan me alleen maar voorstellen hoe moeilijk het moet zijn." De Porsche-coureur benadrukt dat we vooral geen medelijden moeten hebben met De Vries. "Hij zal nu veel aanbiedingen op zijn tafel krijgen. Ik weet zeker dat hij meteen weer op de been zal komen, met geweldige aanbiedingen hier of in het WEC." Sommigen vrezen dat de stint bij AlphaTauri zijn reputatie beschadigd heeft, maar Da Costa verwacht van niet. "Dit deed zijn geloofwaardigheid geen goed, maar het deed hem zeker geen kwaad. Je wint geen Formule 2, Formule E als je niet weet hoe je moet rijden. Ik denk dat Nyck een geweldige coureur is, technisch snel en hij is erg goed, dus het komt wel goed met hem."

Druk op De Vries

Helmut Marko verdedigde de beslissing om De Vries aan de kant te schuiven en stelde dat De Vries niet als een rookie kan worden gezien, omdat hij al zoveel ervaring heeft in de autosport. Da Costa is het daar niet per se mee eens. "Begrijp me niet verkeerd, de beste man had het moeilijk en maakte misschien wat fouten gedurende deze 10 races, maar we zijn ook maar mensen."

Volgens de Portugese coureur moeten we oppassen dat we geen overhaaste conclusies trekken. "Niemand weet wat voor soort druk er op hem werd uitgeoefend. Dus eerlijk gezegd moet je heel voorzichtig zijn om daar over te oordelen. Ik weet dat er veel toetsenbordstrijders zijn die graag al in een heel vroeg stadium kritiek leveren. Het is erg jammer zoals het is gebeurd, maar het is wat het is, ik heb mijn eigen leven om me zorgen over te maken. "