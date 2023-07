Remy Ramjiawan

Vrijdag 21 juli 2023 20:08

Voor Sergio Pérez is de vrijdag op de Hungaroring niet begonnen zoals hij van tevoren had gehoopt. De Mexicaan kwam vijf minuten nadat het licht op groen stond in de eerste vrije training de baan op, maar verloor zijn RB19 even later en kon de rest van de sessie vanaf de pitmuur bekijken.

Het weekend in Hongarije is een belangrijke voor Red Bull. Het Oostenrijkse team heeft namelijk een flink updatepakket meegenomen, waarvan de nieuwe luchthappers van sidepods erg opvallen. Veel meters werd er tijdens de eerste training niet gemaakt. Nadat de wagen van Pérez van de baan was gehaald, ging het namelijk regenen en dus bleef Max Verstappen de hele sessie langs de kant staan. In de tweede training kwam Pérez niet verder dan P18, daar waar Verstappen op P11 bleef hangen. Achteraf bleek dat Red Bull Racing vooral een aantal bandensetjes probeerden uit te sparen en dus zullen we de echte krachtmeting hoogstwaarschijnlijk pas tijdens de kwalificatie gaan zien.

Foutje

Pérez gaat in op het hachelijke momentje tijdens de eerste training. "Het was gewoon een foutje van mijn kant", zo geeft hij eerlijk toe. De schade was aanzienlijk, maar aan het begin van de tweede training was zijn RB19 weer opgelapt door het team. "Maar de jongens hebben geweldig werk geleverd door de auto in elkaar te zetten en wat te laten rijden in VT2. We hebben in ieder geval wat goede data om te bekijken", zo geeft hij aan over de tweede oefensessie.

Updates

Wat betreft de updates tast Pérez nog in het duister over de impact. "Ik denk dat het wat dat betreft nog erg vroeg is, gezien de weinige runs die we uiteindelijk hebben gedaan omdat het bandenformat er dit weekend is." Pirelli schrijft voor dat er tijdens Q1 op de harde banden moet worden gereden, voor Q2 is de verplichte band het gele rubber en in Q3 zijn de rode banden verplicht. Enkele teams maken daarom een ander programma voor de vrije trainingen, zoals ook Red Bull heeft gedaan. "Ik denk dat de auto niet al te slecht aanvoelde, een beetje onderstuur, maar ik ging weer naar buiten en ook de lange run zag er behoorlijk competitief uit. Het is een moeilijk om te zeggen over de snelheid van één ronde, maar ik denk dat de auto over het algemeen nog steeds sterk is", aldus 'Checo'.