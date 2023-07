Pérez crasht in eerste minuten vrije training Hongarije bij debuut Ricciardo

Jeen Grievink

Sergio Pérez is zojuist gecrasht in de eerste minuten van de eerste vrije training voor de Grand Prix van Hongarije. De Mexicaan ging met zijn linker voor- en achterwiel door het gras, verloor de controle en klapte hard in de bandenstapel. Het leverde een rode vlag-situatie op.

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Hongarije was amper vijf minuten onderweg, toen de sessie met een rode vlag werd stilgelegd na een harde klapper van Pérez. De Mexicaan wilde naar de buitenkant van de baan, om zo scherp te kunnen insturen voor de bocht, maar hij belandde met zijn banden in het gras, verloor de grid en schoot door het grind. Met een harde klap kwam hij tot stilstand in de bandenstapels. Een enorme domper voor Pérez, die de laatste weken niet in zijn beste vorm verkeert. Het gebeurde allemaal op hetzelfde moment dat Daniel Ricciardo zijn debuut maakte bij het team van AlphaTauri.

Een harde crash in de eerste vrije training van het weekend is absoluut niet iets dat Pérez kan gebruiken. De man uit Guadalajara staat namelijk behoorlijk onder druk. Nyck de Vries werd onlangs vervangen door Ricciardo en menigeen is ervan overtuigd dat Red Bull hiermee een signaal wil afgeven richting Pérez. Mocht de Mexicaan zich niet verbeteren en Ricciardo juist de pannen van het dak rijden bij AlphaTauri, dan lijkt een nieuwe coureurswissel richting 2024 niet uitgesloten.