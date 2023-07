Jan Bolscher

Vrijdag 21 juli 2023 15:05 - Laatste update: 15:06

Daniel Ricciardo wil eerst even afwachten hoe de eerste paar races in dienst van AlphaTauri verlopen, voordat hij een weddenschap met Red Bull-topman Helmut Marko aangaat.

Ricciardo maakt dit weekend zijn rentree als fulltime Formule 1-coureur. De 34-jarige Australiër maakt het seizoen af in dienst van AlphaTauri, waar hij het stoeltje van de na tien races ontslagen Nyck de Vries overneemt. Zowel Red Bull Racing-teambaas Christian Horner als Marko hebben recent echter uit de doeken gedaan dat toen Ricciardo begin dit jaar terugkeerde bij Red Bull als simulatiecoureur, de snelheid van de man uit Perth verre van goed genoeg was. Hij moest een boel werk verzetten, maar is daar volgens de beleidsbepalers in geslaagd.

Weddenschap met Marko

In Hongarije krijgt Ricciardo de vraag of hij al een weddenschap met Marko heeft gesloten, en wat hij heeft moeten doen om zijn snelheid terug te vinden. Zo lopen voormalig Renault-teambaas Cyril Abiteboul en McLaren-CEO Zak Brown beiden inmiddels met een tattoo rond ten gevolge van een weddenschap met de goedlachse coureur. Het is echter Verstappen die eerst het woord neemt: "Helmut houdt van zijn weddenschappen, maar hij gaat daar eigenlijk best ver mee. Meestal is er aardig wat geld bij betrokken", klinkt het grappend.

Serieuze noot

Ricciardo vervolgt op een serieuzere noot: "Laten we kijken hoe de eerste paar races gaan en dan sluit ik misschien wel wat weddenschappen. Op de simulator was er denk ik... Toen ik voor het eerst op de sim reed kon ik zien dat er wat tijd tussen had gezeten. Ik heb natuurlijk een aantal maanden niet meegedaan aan een race. Ik zag mijzelf afgelopen jaar een beetje te kort schieten. En dat wist ik op dat moment ook al, maar je ziet dingen achteraf vaak wat helderder. Ik miste wat zelfvertrouwen en gewoon de baan op gaan en rijden, om het simpel te zeggen. Er kruipen gedachten in je hoofd. Het was spannend om terug te keren naar Red Bull, maar ik was ook een beetje nerveus."