Jan Bolscher

Vrijdag 21 juli 2023 09:34

Een terugkeer naar de Formule E lijkt tot de mogelijkheden te behoren voor Nyck de Vries. Nissan-teambaas Tomasso Volpe heeft kenbaar gemaakt mogelijk wel interesse te hebben in de diensten van de Nederlander.

De Vries maakte begin dit jaar zijn fulltime Formule 1-debuut in dienst van AlphaTauri, maar zijn avontuur in de koningsklasse was van korte duur. Red Bull-topman Helmut Marko en Red Bull Racing-teambaas Christian Horner waren niet tevreden over de prestaties van De Vries en besloten al na tien races om de 28-jarige Nederlander op straat te zetten. Daniel Ricciardo neemt de rest van het seizoen plaats in het AlphaTauri-stoeltje, waarmee de Australiër zijn rentree op de grid maakt.

Terugkeer Formule E

Een flinke klap voor De Vries, die eerder deze week via een kort statement kenbaar maakte even wat tijd voor zichzelf te nemen. De coureur uit Sneek lijkt echter niet noodgedwongen een sabbatical te hoeven nemen. Hij lijkt namelijk terug te kunnen naar de Formule E, waar hij in 2021 als eerste het wereldkampioenschap op zijn naam schreef. The Race weet namelijk te melden dat het team van Nissan wellicht wel interesse heeft in de diensten van De Vries.

Op de radar

"Vanaf het moment dat hij beschikbaar werd, is hij bij ieder Formule E-team op de radar gekomen", zo wordt Volpe geciteerd. Nissan is niet tevreden over de prestaties van hun huidige rijder Norman Nato en zodoende opzoek naar een nieuwe coureur. "Nyck is een interessante coureur voor volgend seizoen. Hij is wereldkampioen geweest, maar ik kan niet bevestigen wat wij van plan zijn voor komend seizoen."