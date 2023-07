Jan Bolscher

Donderdag 20 juli 2023 18:59 - Laatste update: 18:59

Laurent Rossi is niet langer CEO van Alpine, zo maakt de formatie op donderdag bekend. De Fransman wordt per direct vervangen door voormalig Alfa Romeo- en Ferrari-engineer Philippe Krief.

Rossi bekleedde de functie van CEO van het Formule 1-team dat valt onder de Renault Group sinds de naamwijziging van Renault naar Alpine. Alhoewel Krief per direct als diens opvolger is benoemd, gaat Krief tot nader bericht verder als vice president of engineering and product performance. Hij zal verslag uitbrengen aan Renault Group-CEO Luca de Meo. Rossi verdwijnt op zijn beurt niet helemaal uit beeld. Hij gaat zich bezig houden met "het focussen op speciale projecten die te maken hebben met de transformatie van de Group."

Artikel gaat verder onder video

Niet-aflatende inzet

In een persbericht vertelt De Meo: "Ik wil Laurent bedanken voor zijn niet-aflatende inzet van de afgelopen twee jaar aan het roer van Alpine. Laurent heeft een heldere en ambitieuze strategie voor het merk uiteengezet. Hij heeft Alpine in de best mogelijke positie gebracht om de doelen op de lange termijn te behalen", zo citeert Motorsport.com. "Alpine is nu klaar om een nieuwe fase in te gaan qua ontwikkeling en om een merk van de toekomst te worden."

Uitbrander

Rossi zorgde eerder dit seizoen nog voor opgetrokken wenkbrauwen toen hij zich zeer kritisch uitliet over zijn eigen team: "Het is teleurstellend, het is gewoon echt slecht. We zijn het jaar met gebrekkige prestaties en uitvoering begonnen," zo klonk het in mei. "Het is overduidelijk dat onze positie in het klassement niet klopt met hoeveel we uitgeven, en we zijn best ver, of eigenlijk wel heel ver, verwijderd van ons einddoel dit jaar. Ik constateer niet alleen een duidelijk gebrek aan prestaties en nauwkeurigheid bij de uitvoering, maar mogelijk ook een mentaliteit die niet voldoet aan de normen van dit team die we in het verleden wel hadden."