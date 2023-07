Jan Bolscher

Donderdag 20 juli 2023 17:10

Sergio Pérez vreest naar eigen zeggen niet voor zijn zitje bij Red Bull Racing. Volgens de Mexicaan is er met de rentree van Daniel Ricciardo niets veranderd, omdat de Oostenrijkse formatie sowieso "98 procent van de grid zou kunnen krijgen."

Ricciardo maakt aankomend weekend in Hongarije zijn rentree als Formule 1-coureur bij AlphaTauri. Dit ten koste van Nyck de Vries, die al na tien races op straat werd gezet door Red Bull-topman Helmut Marko. Sinds dit nieuws naar buiten is gebracht draait de geruchtenmolen rondom Pérez op volle toeren. De 33-jarige routinier is namelijk bezig aan een slechte reeks - de afgelopen vijf races wist hij zich niet binnen de top tien te kwalificeren - en dus zou deze zet volgens sommigen kunnen betekenen dat men Ricciardo bij AlphaTauri wil klaarstomen om in 2024 naast Max Verstappen bij Red Bull Racing plaats te nemen.

Artikel gaat verder onder video

Maximaal leveren

Pérez ligt niet wakker van deze spookverhalen: "Het verandert niets, ik rij voor Red Bull. In principe kan Red Bull 98 procent van de grid krijgen", klinkt het tegenover Viaplay. "Het is dus niet alleen Daniel, maar ook Yuki [Tsunoda] en nog heel veel andere coureurs. Ik moet mij op mijzelf concentreren en het maximale leveren. Dat is alles wat ik kan doen, de rest heb ik niet zelf in de hand." Op de vraag of hij gegarandeerd een stoeltje in 2024 heeft, klinkt het: "Correct."