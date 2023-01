Hoe de FIA de superlicentie en weg naar F1 van Herta blokkeerde

Lars Leeftink

Colton Herta zocht vorig seizoen een stap terug qua raceklasse om genoeg superlicentiepunten te bemachtigen voor een overstap naar de Formule 1, zo is onthuld. De FIA gaf echter geen toestemming.

De Amerikaan was Red Bull's eerste kandidaat om Pierre Gasly te vervangen bij AlphaTauri toen duidelijk werd dat de Fransman Alpine's eerste keus was om samen te werken met Esteban Ocon voor het komende seizoen. Maar na overleg met de FIA werd geoordeeld dat er geen concessies konden worden gedaan om IndyCar-ster Herta in een racestoel te krijgen en het superlicentiesysteem te omzeilen. Nu is echter duidelijk geworden dat Herta verschillende manieren zocht om de kwestie te omzeilen.

In een gesprek met de Racer to Racer-podcast legde de voormalige Canadese coureur Scott Goodyear, die nu de rol van racedirecteur vervult voor de Amerikaanse F4- en Formula Regional-kampioenschappen, uit dat Herta een poging deed om zijn raceklasse te komen versterken: "Onze serie levert superlicentiepunten op omdat we een oefenterrein zijn volgens de regels en voorschriften van de FIA. Dus F4, F3 - en het wordt in dit land omgedoopt tot FR, Formula Regional Americas - F2 en F1 horen daar allemaal bij. We bieden superlicentiepunten voor de coureurs die deelnemen aan onze series. Dus als je de Formula Regional-serie in dit land wint, krijg je meer punten dan wanneer je in Indy Lights [nu Indy NXT] het kampioenschap wint. Het is gewoon zoals het werkt, want we zitten onder de FIA."

Goodyear bespreekt verder in detail hoe de pogingen om een weg naar F1 te vinden, geblokkeerd werden door het "FIA-protocol". "Het is interessant omdat Bryan Herta me in juli belde en hij wilde weten of Colton kon racen in onze FR-serie omdat hij meer superlicentiepunten moest halen. We keurden het goed vanuit het perspectief van de serie. Hij kon echter geen toestemming krijgen van de FIA om de kans krijgen in de serie te rijden, alleen maar om wat punten te verzamelen. Dus het is moeilijk, maar de teams in FR waren extatisch omdat ze dachten dat iemand van Colton's kaliber zou racen en een echte kans zou krijgen."