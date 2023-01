Lars Leeftink

Zaterdag 21 januari 2023

Lewis Hamilton heeft onthuld wat hem 'op de been hield' tijdens het eerste seizoen van zijn F1-carrière zonder zege. De Brit eindigde zesde in het wereldkampioenschap bij de coureurs.

De zevenvoudig kampioen had minstens één pole position en raceoverwinning behaald in elk van zijn eerste vijftien jaar in de sport voorafgaand aan het vorige seizoen, maar aan dit opmerkelijke record kwam afgelopen seizoen een einde. Hamilton had herhaaldelijk volgehouden dat zo'n record weinig voor hem betekende. Hamilton kwam het dichtst bij een overwinning tijdens de Grand Prix van São Paulo, toen hij teamgenoot George Russell volgde naar een een-twee resultaat voor Mercedes. Het was de enige overwinning van Mercedes in 2022.

Op de vraag hoe hij in een moeilijk jaar positief is gebleven, zei Hamilton: "De fans blijven me steunen. Het hele jaar hoopte ik dat we er zouden komen. Ik bleef proberen de beste teamgenoot te zijn die ik kon zijn voor iedereen met wie ik werkte. We zaten allemaal in hetzelfde schuitje, wat er ook gebeurde, maar we roeiden allemaal in dezelfde richting. We zijn gewoon blijven werken om het tot een goed einde te brengen en het beste uit elke kans te halen."

Hamilton zal in 2023 hopen dat hij het Charles Leclerc, Max Verstappen en Russell weer lastig kan maken. De W14 zal hier voor moeten gaan zorgen. Richting het einde van het seizoen 2022 was het momentum al in het voordeel van Mercedes, en in 2023 komen er meer reglementen vanuit de FIA om porpoising te verminderen en heeft het team 80% testtijd (Red Bull 63%). Dit, in combinatie met het talent van Hamilton en Russell, zorgt ervoor dat zowel de coureurs als de fans van Mercedes vol vertrouwen richting 2023 gaan.

