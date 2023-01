Frijns geeft gezondheidsupdate na crash, F1 hakt knoop door over GP China | GPFans Recap

Lars Leeftink

Dinsdag 17 januari 2023 21:42 - Laatste update: 21:43

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag liet Jean Alesi weten dat Adrian Newey, ontwerper van de RB18 van Red Bull, een doorslaggevende rol gaat spelen in 2023, liet Robin Frijns van zich horen vanuit het ziekenhuis waarin hij geopereerd was en liet de Formule 1 weten dat de Grand Prix van China definitief niet doorgaat en er geen vervangen gevonden is. Dit is de GPFans Recap van 17 januari.

Artikel gaat verder onder video

Wie is Eva Bruggenwirth, de vriendin van Nyck de Vries?

Nyck de Vries heeft zijn zaakjes zowel op als naast de baan goed voor elkaar. De 27-jarige coureur maakt aankomend seizoen zijn Formule 1-debuut bij AlphaTauri, en heeft op privévlak al enige tijd een relatie met de mooie Eva Bruggenwirth. Meer lezen? Klik hier!

Formule 1 hakt definitief de knoop door en zet streep door China en Portugal

De Formule 1 heeft besloten om het komende seizoen met een kalender van 23 races te gaan rijden. Er kan nu dus definitief een streep door de Grand Prix van China en de koningsklasse gaat ook geen vervangend circuit aandoen om het ontstane gat op te vangen. Men geeft tekst en uitleg over het besluit. Meer lezen? Klik hier!

Nieuw hoofdstuk virtuele 24 uur van Le Mans-soap: kapitale blunder organisatie aan het licht

De hele soap rondom het fiasco van de virtuele 24 uur van Le Mans blijft maar groter en groter worden. De complete race liep eigenlijk door meerdere disconnects in de soep, en de organisatie wees op een DDOS-aanval. Nu blijkt dat Motorsport Games, de organisator van het hele evenement, zelf verzaakt heeft door de server van het simrace-evenement niet af te schermen. Meer lezen? Klik hier!

Frijns na vijf uur durende operatie van intensive care: "Het is flink afzien"

Robin Frijns heeft een update gegeven vanuit het ziekenhuis na zijn crash in de Formule E afgelopen zaterdag. Na een vijf uur durende operatie is de Nederlander weer van de intensive care, "maar de pijn is zeker nog niet verdwenen." Meer lezen? Klik hier!

Alesi ziet in Newey doorslaggevende factor in titelstrijd 2023

Voormalig Ferrari-coureur Jean Alesi is van mening dat Red Bull Racing-kopstuk Adrian Newey de doorslaggevende factor zal zijn in het gevecht om de wereldtitel het aankomende Formule 1-seizoen. Meer lezen? Klik hier!

Britse Formule 1-fan kan opgelucht ademhalen na arrestatie Italiaanse maffiabaas

Matteo Messina Denaro, één van de meest gezochte Italiaanse maffiabazen uit de jaren negentig, is na dertig jaar vluchten opgepakt in Italië, zo meldt de BBC. Het zal een grote opluchting zijn voor de Britse Formule 1-fan Mark L, die in 2021 tijdens de Grand Prix van Zandvoort hardhandig gearresteerd werd nadat de Nederlandse politie hem verwarde met de Italiaanse maffiabaas. Meer lezen? Klik hier!

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)