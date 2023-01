Brian Van Hinthum

Dinsdag 17 januari 2023 15:39

Matteo Messina Denaro, één van de meest gezochte Italiaanse maffiabazen uit de jaren negentig, is na dertig jaar vluchten opgepakt in Italië, zo meldt de BBC. Het zal een grote opluchting zijn voor de Britse Formule 1-fan Mark L, die in 2021 tijdens de Grand Prix van Zandvoort hardhandig gearresteerd werd nadat de Nederlandse politie hem verwarde met de Italiaanse maffiabaas.

Denaro wordt al ruim dertig jaar gezocht door de Europese autoriteiten. De Italiaan fungeerde in de jaren negentig als het kopstuk van de beruchte Cosa Nostra Mafia en heeft in die tijd de nodige gruweldaden gepleegd. Het kopstuk wordt beschuldigd van tientallen moorden, waaronder die van anti-maffia aanklagers Giovanni Falcone en Paolo Borsellino in 1992 en het uitvoeren van meerdere bombardementen in Milan, Florence en Rome. Daarbij overleden tien mensen en raakten er ruim honderd gewond. In 2002 werd Denaro veroordeeld tot levenslang voor zijn daden en ging er een Europees arrestatiebevel uit naar de Italiaan.

Artikel gaat verder onder video

Hardhandige arrestatie

Hij wist zich echter goed schuil te houden en dat moest een 54-jarige Brit die aanwezig was tijdens de Grand Prix van Nederland in 2021 bekopen met een nare ervaring. De man uit Liverpool was uit eten in Den Haag, waar door de inlichtingendiensten geïdentificeerd werd als de beruchte Italiaanse maffiabaas. De autoriteiten en politie schroomden niet, stormden gewapend het restaurant binnen en voerden de nietsvermoedende Formule 1-fan geblinddoekt af richting een maximaal beveiligde gevangenis. Daar zat hij even, tot men erachter kwam dat ze helemaal niet de juiste persoon te pakken hadden.

Slechte film

Advocaat Leon van Kleef zei destijds daarover het volgende: "Het was als een slechte film. Mijn client was terechtgekomen in een nachtmerrie. Beeld jezelf eens in dat je het ene moment een hap van je eten wil nemen en je het volgende moment in een maximaal beveiligde Nederlandse gevangenis zit. Mijn client was boos en vol ongeloof, maar moest ook lachen om hoe belachelijk het was. Het was wel geniaal van een Italiaan geweest om zo'n sterk Liverpools accent te hebben." De Formule 1-fan kan dus in 2023 gewoon zonder zorgen afreizen richting Zandvoort. De maffiabaas in kwestie is na dertig jaar vluchten gearresteerd op Sicilië en verdwijnt voorgoed achter slot en grendel.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)