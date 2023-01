Jan Bolscher

Dinsdag 17 januari 2023 10:28

Voormalig Ferrari-coureur Jean Alesi is van mening dat Red Bull Racing-kopstuk Adrian Newey de doorslaggevende factor zal zijn in het gevecht om de wereldtitel het aankomende Formule 1-seizoen.

Newey is al jaren het technisch opperhoofd bij Red Bull Racing en staat in de paddock bekend als levende legende als het aankomt op het ontwerpen van Formule 1-auto's. Zijn interpretatie van de nieuwe technische reglementen die afgelopen jaar werden geïntroduceerd brachten de formatie uit Milton Keynes in de gelegenheid om beide kampioenschappen met een ruime marge te winnen. Max Verstappen liet Charles Leclerc 146 punten achter zich, terwijl Ferrari bij de constructeurs 205 punten te kort kwam. Dit ondanks dat de Italiaanse grootmacht sterker aan het seizoen begon met twee overwinningen in de eerste drie races.

Een tweede achtereenvolgende wereldtitel leek in eerste instantie dan ook ver weg voor Verstappen, maar de doorontwikkeling van de RB18 waarbij met name het gewicht steeds wat verder omlaag ging, deed het tij in combinatie met fouten vanuit het Ferrari-kamp keren. "Als we naar de stand van zaken kijken, is Adrian Newey de factor waar we echt rekening mee moeten houden", vertelt Alesi tegenover Autosprint. "Sinds de Formule 1 nieuwe regels aankondigde en engineers vrijheid kregen maakt Newey een verschil."

De Fransman vervolgt: "Newey is de doorslaggevende factor geworden, omdat hij als geen ander de auto kan blijven verbeteren tijdens het seizoen. Ook als het alleen om kleine dingen gaat. Daarom denk ik niet dat het een gevecht tussen Max en Charles wordt, maar vooral tussen Newey en Ferrari. Als hij wederom met een meesterwerk op de proppen komt, zal het allemaal weer heel moeilijk worden dit jaar. Aan de andere kant: als de Red Bull van dit jaar kwetsbare punten heeft, kan het omdraaien. Hoe het ook gaat, of het goed gaat of slecht, Newey is een fundamentele factor in winnen en verliezen."

