Dinsdag 17 januari 2023 12:29 - Laatste update: 12:51

Nyck de Vries heeft zijn zaakjes zowel op als naast de baan goed voor elkaar. De 27-jarige coureur maakt aankomend seizoen zijn Formule 1-debuut bij AlphaTauri, en heeft op privévlak al enige tijd een relatie met de mooie Eva Bruggenwirth.

Hoe lang de twee precies samen zijn, is niet bekend. In 2020 verschenen de twee voor het eerst bij elkaar op Instagram, wat doet vermoeden dat ze inmiddels toch alweer een paar jaartjes bij elkaar zijn. Eva is trotste eigenaar van een bedrijfje in gebreide kleding en daarnaast is ze werkzaam als content creator. Met bijna negen duizend volgers op Instagram doet ze ook op social media goede zaken. Zo wordt ze onder andere gevolgd door Kelly Piquet en Formule E-coureur Lucas di Grassi.

Formule 1-debuut

De Vries maakt aankomend Formule 1-seizoen zijn fulltime debuut in de sport bij het team van AlphaTauri. Hij gooide afgelopen seizoen hoge ogen met zijn invalbeurt namens Williams op Monza, waarna hij - na meerdere keren te zijn afgewezen - ineens voor verschillende teams een gewild eigendom werd. In 2021 werd De Vries wereldkampioen in de Formule E. In 2019 won hij het Formule 2-kampioenschap.