Dinsdag 17 januari 2023 18:21 - Laatste update: 18:47

De hele soap rondom het fiasco van de virtuele 24 uur van Le Mans blijft maar groter en groter worden. De complete race liep eigenlijk door meerdere disconnects in de soep, en de organisatie wees op een DDOS-aanval. Nu blijkt dat Motorsport Games, de organisator van het hele evenement, zelf verzaakt heeft door de server van het simrace-evenement niet af te schermen.

De virtuele 24 uur van Le Mans heeft zichzelf afgelopen weekend geen goede dienst bewezen. Het online race-evenement, waar ook Max Verstappen actief was, grossierde in de incidenten en verbroken verbindingen en dat resulteerde uiteindelijk in een foeterende Verstappen. "Dit is een grap, je kunt dit niet eens een evenement noemen. Dit is een clown show. Ik maak meer kans om te winnen als ik in Las Vegas naar het casino ga. Het is gewoon jammer voor iedereen in het team, want we wilden het allemaal goed doen en dan krijg je dit", zei de Formule 1-kampioen onder meer vlak nadat hij voor de laatste keer uit de servers gekickt werd.

DDOS-aanval?

De organisatie liet meerdere steken vallen door de verloren rondjes niet aan Verstappen en Team Redline terug te geven en dat was uiteindelijk de druppel die de emmer deed overlopen. De problemen met de servers werden door Motorsport Games afgeschoven op een DDOS-aanval op de server. Dit zijn - kort gezegd - aanvallen die door 'hackers' gedaan worden op een bepaalde server of verbinding, waardoor klanten/gebruikers niet meer met de dienst in kwestie kunnen verbinden. Volgens rondzingende berichten zou het IP-adres van de server gelekt zijn en de organisatie sprak zelf in een statement van een 'verdachte inbreuk op de beveiliging'.

IP-adres open en bloot te zien

Nu blijkt echter dat Motorsport Games zelf ontzettend verzaakt blijkt te hebben bij het hosten van het grote simrace-evenement. Reddit-gebruiker u/hellcat_uk heeft op het platform namelijk aangetoond dat de server waarop de race georganiseerd werd gewoon open en bloot in de browser van het spel rFactor2 te zien was, waardoor het IP-adres van de server dus ook voor alles en iedereen zo te bekijken viel. Het verklaart waarom de server tegen zo bizar veel connectie-problemen aangelopen is, mogelijk door grote getalen fans die met de race mee wilden kijken. Mocht de race inderdaad een DDOS-aanval te verwerken hebben gekregen, is het niet omdat het IP-adres 'gelekt' was, maar omdat deze gewoon open en bloot op straat lag. Een kapitale blunder van de Amerikaanse organisatie.

