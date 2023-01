Jan Bolscher

Dinsdag 17 januari 2023 09:44

Robin Frijns heeft een update gegeven vanuit het ziekenhuis na zijn crash in de Formule E afgelopen zaterdag. Na een vijf uur durende operatie is de Nederlander weer van de intensive care, "maar de pijn is zeker nog niet verdwenen."

De ABT Cupra-coureur botste tijdens de openingsrace van het Formule E-seizoen in Mexico-stad achterop Norman Nato, waarna hij met een vermoedelijke breuk in zijn pols naar het ziekenhuis werd gebracht. Eenmaal daar bleek de schade helaas echter groter dan verwacht: "Helaas heb ik een gebroken hand en een gebroken pols opgelopen", schrijft hij op Instagram. "Ik heb een operatie van vijf uur gehad omdat mijn hand op verschillende plekken was gebroken. Ik ga binnenkort naar huis om aan mijn herstel te beginnen. Het is nog te vroeg om te zeggen wanneer ik terug zal zijn, maar het zal snel zijn!"

Flink afzien

In gesprek met De Telegraaf geeft Frijns extra tekst en uitleg: "Ik verging echt van de pijn", klinkt het. "Gelukkig ben ik nu van de intensive care af en krijg ik pijnstillers, maar de pijn is zeker nog niet verdwenen. Het is flink afzien. Het bot stak uit mijn hand, niet prettig." De tweede ronde van het Formule E-seizoen wordt in de week van vrijdag 27 februari verreden in Ad Diriyah, Saoedi-Arabië.

