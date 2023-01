Lars Leeftink

Sinds Haas in 2016 de Formule 1 is komen versterken, is er veel gebeurd bij het team van de Amerikaan Gene Haas. De eigenaar zag sponsors en coureurs komen en gaan, maar kon nooit definitief de stap naar de top van de Formule 1 zetten. Iets wat elke Amerikaan wel nastreeft. Nu heeft Haas een nieuwe naam en een nieuwe titelsponsor. Tot nu toe ging het bij Haas altijd fout op het moment dat er een nieuwe titelsponsor werd aangekondigd. Gaat deze trend met MoneyGram doorbroken worden?

Het was 11 april 2014 toen de Formule 1 aankondigde dat de raceklasse een tiende team kreeg. Sindsdien is het ook bij tien teams gebleven, iets wat in de toekomst wel eens kan gaan veranderen. Haas was het eerste Amerikaanse team dat zich besloot in te schrijven in de Formule 1 en heeft inmiddels tijdens 144 races aan de start gestaan en in totaal 237 punten, 1 pole position en twee keer de snelste ronde genoteerd. Met Gene Haas als eigenaar, Gunther Steiner als teambaas en Simone Resta als technisch directeur is het tot nu toe een F1-avontuur met ups en downs geweest.

2016 en 2017

Ondanks dat het team eigenlijk vanaf 2015 al mee mocht doen aan de Formule 1, besloot Gene Haas dat 2016 verstandiger was. Dit bleek, want tijdens zowel 2016 als 2017 viel het team vaak uit en waren er opstartproblemen. Het team werd twee keer achtste bij de constructeurs (28 en 47 punten respectievelijk) en zagen Romain Grosjean, Esteban Gutierrez en Kevin Magnussen niet bepaald vaak terug in de top 10. Dit veranderde echter toen Haas besloot vastigheid in de aangetrokken coureurs aan te brengen en zich te focussen op de auto.

2018 en 2019

In 2018 ging het voor Haas een stuk beter en werd hij vijfde in het kampioenschap met maar liefs 93 punten. Meer dan een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. De uitvalbeurten werden minder, het team begon de Formule 1 beter te begrijpen en scoorde vaker punten. In 2019 leek het team dan ook klaar om een stap vooruit te zetten, zeker toen aangekondigd werd dat er een samenwerking met Rich Energy kwam. Het tegenovergestelde gebeurde echter. Het team scoorde maar 28 punten en eindigde negende bij de constructeurs. Het was vooral de snelheid en het aantal uitvalbeurten dat weer terug bij af was. De rest van de teams hadden niet stilgestaan. Haas wel. Daarnaast ging de sponsordeal met Rich Energy op 9 september 2019 alweer de prullenbak in en was het team haar titelsponsor kwijt.

2020 en 2021

De twee jaar daarna ging het eigenlijk alleen nog maar harder achteruit. Het team scoorde drie punten in 2020 en besloot mede daardoor van zowel Kevin Magnussen als Romain Grosjean afscheid te nemen en schoon schip te maken. Mick Schumacher en Nikita Mazepin werden voor 2021 aangetrokken, maar de auto die Haas in 2021 op de baan kreeg was totaal niet competitief. Het team eindigde met nul punten op de tiende plaats, maar focuste zich het gehele seizoen op het nieuwe tijdperk in de Formule 1 dat in 2022 begon.

2022

Aan dit nieuwe tijdperk begon Haas met Mick Schumacher, maar zonder Nikita Mazepin en zijn financiële hulpmiddelen. Dit kwam vooral omdat hij en vooral zijn vader hecht waren met Vladimir Poetin, die begin 2022 met Rusland besloot Oekraïne binnen te vallen. Er werd door Haas daarom afscheid genomen van zowel Mazepin als titelsponsor Uralkali en de livery (die in de kleuren van Rusland was) voor de start van het seizoen. Magnussen werd teruggehaald en deed het in 2022 een stuk beter dan Schumacher. Haas zou uiteindelijk met 37 punten verbetering laten zien en achtste eindigen. Zeker begin 2022 liep het prima bij Haas, omdat het dus gedurende het seizoen 2021 al bezig was met de voorbereidingen. Vervolgens werd het team door een paar concurrenten ingehaald, zowel op als buiten de baan. Er werd eind 2022 afscheid genomen van Schumacher, waarna snel duidelijk werd dat Nico Hulkenberg de vervanger bleek. Zo is Haas wat dat betreft weer terug bij af: twee ervaren coureurs bij een team dat een stap wil maken richting de top van de Formule 1.

Frisse start

In 2023 gaat Haas met een nieuwe naam, titelsponsor, logo en livery beginnen aan een nieuw hoofdstuk in het F1-avontuur van het Amerikaanse team. Haas eindigde in 2022 dus in het middenveld, een prima stap ten opzichte van 2021. Toch zal het team met gemiddelde testtijd het gewicht van de auto naar beneden moeten halen en zich tevens moeten aanpassen aan de nieuwe reglementen omtrent porpoising die vanaf 2023 worden ingevoerd. De ervaring van Magnussen en Hulkenberg zal helpen, net zoals de financiële meevaller die MoneyGram heet en de potentie die er is door de financiële mogelijkheden van de eigenaar. De vraag is echter vooral of het ook een stabielere motor krijgt van Ferrari en of het zelf een goede auto kan ontwikkelen. Het is voor Haas daarnaast vooral te hopen dat de deal met de nieuwe titelsponsor niet weer voor toekomstige problemen zorgt en er nu daadwerkelijk omhoog gekeken kan worden.

Concurrentie

Haas moet het opnemen tegen een paar teams die in het verleden als succes hebben gekend of meer financiële mogelijkheden hebben. McLaren, Alpine, Williams en Aston Martin hebben in 2023 ook allemaal als doel om stappen te zetten richting de top. Alfa Romeo, dat meer met de toekomst bezig lijkt, en AlphaTauri (zusterteam Red Bull) lijken twee teams te zijn waar Haas zich zeker mee kan meten. De vraag is of die vier andere teams komend seizoen al te pakken zijn. Daarvoor zal Haas, zeker ten opzichte van de tweede seizoenshelft, flink moeten doorontwikkelen en daarnaast hopen dat de motor van Ferrari betrouwbaarder is dan in 2022.

