Haas heeft een nieuw logo en een nieuwe teamnaam onthuld voor het F1-seizoen van 2023. Het Amerikaanse team gaat de campagne in met een hoofdsponsor waarmee het op een gelijkwaardiger speelveld met zijn rivalen kan concurreren na de aankondiging van een samenwerking met MoneyGram.

De deal met MoneyGram is een deal voor meerdere jaren, met ingang van 2023. De titel van het team van Haas gaat daardoor dus veranderen, maar daarnaast zal ook de livery en het logo van het team vanaf 2023 anders worden. De afgelopen jaren waren de kleuren wit en rood vaak aanwezig, met soms een wijziging (in 2021 kortstondig in de kleuren van de Russische vlag). In 2023 gaat daar dus verandering in komen, alhoewel dit aan het logo niet per se te zien is.

Logo en teamnaam

Deze veranderingen komen na een aantal sponsorproblemen die Haas de afgelopen tijd heeft gehad, waaronder het wegvallen van Uralkali na de Russische inval in Oekraïne vorig jaar en het fiasco met Rich Energy aan het eind van het vorige decennium. Door de deal met MoneyGram is de officiële naam van het team veranderd. Ook het logo van het team heeft een nieuw uiterlijk gekregen. Het MoneyGram-logo is nu aanwezig als onderdeel van de ring die de Haas 'H' omsluit. Wat dat betreft ontbreekt nu alleen de livery nog. Wanneer het team de livery en de auto voor 2023 gaat onthullen, is nog niet bekend. De kleuren van het logo zijn voor het merendeel hetzelfde gebleven, wat een teken kan zijn dat de livery qua kleur niet veel gaat veranderen.

