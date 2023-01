Lars Leeftink

Maandag 2 januari 2023 07:59

Het nieuwe jaar is ook voor de coureurs en teams begonnen. Een jaar waarin de Formule 1 wel eens veel te weten kan komen over de nieuwe reglementen die in 2022 zijn ingevoerd. Wat kunnen we verwachten van 2023?

Het jaar 2022 werd zoals alom bekend gedomineerd door Max Verstappen en Red Bull Racing. Verstappen won, na een moeizame start, 15 van de 22 races in 2022. Red Bull won er 17 dankzij twee zeges van Sergio Perez en zou uiteindelijk ook met overmacht kampioen bij de constructeurs worden. Verstappen werd met recordcijfers kampioen bij de coureurs, terwijl Mercedes en Ferrari vooral aan het vechten waren om de restjes. In 2023 kan dit wel eens anders zijn. Waar kunnen we in 2023 naar uitkijken?

Drie op een rij voor Verstappen?

Verstappen won in 2021 op spannende wijze en in 2022 op dominante wijze het kampioenschap bij de coureurs. Hij is de elfde coureur die twee titels op rij weet te winnen in de Formule 1. De vraag is of dit in 2023 ook weer gaat gebeuren. Als hij dit voor elkaar krijgt, wordt hij naast Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Sebastian Vettel en Juan Manuel Fangio de vijfde coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die het voor elkaar krijgt om drie titels op rij te winnen.

Tweede Nederlander

De afgelopen jaren was Verstappen de enige Nederlander die actief was in de Formule 1, maar komend seizoen wordt dit anders. Nyck de Vries gaat zijn debuutseizoen in de Formule 1 meemaken. Hij doet dit in de auto van AlphaTauri, waarmee hij hoopt meerdere keren in de top tien te eindigen. Ook Oscar Piastri (McLaren) en Logan Sargeant (Williams) maken hun debuut, terwijl Nico Hulkenberg (Haas) terugkeert, Mick Schumacher en Daniel Ricciardo vanaf de zijlijn toekijken als reservecoureurs van Mercedes en Red Bull Racing en Sebastian Vettel afscheid heeft genomen van de sport.

Zorgen reglementen voor langverwachte driestrijd?

Aan het einde van 2022 was Mercedes naast Red Bull Racing en Ferrari vaker voorin te vinden. Het team vocht voor overwinningen en won zelfs een race dankzij George Russell. Het momentum en de testtijd is in het voordeel van Mercedes richting 2023, net zoals de nieuwe reglementen omtrent porpoising. Ferrari gaat met een nieuwe teambaas aan het seizoen beginnen en zag de prestaties van de auto na de nieuwe reglementen omtrent porpoising achteruit gaan. In 2023 komen er nog meer nieuwe reglementen omtrent porpoising aan, waardoor Ferrari en Red Bull op papier slachtoffers kunnen worden van een inhaalslag van Mercedes.

Kan er een team zich naar de top drie ontwikkelen?

Alpine en McLaren zitten al jaren achter Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes te wachten op hun kans. In 2022 kwam die kans niet, ondanks alle regelwijzigingen. De FIA en de Formule 1 lieten al weten dat de nieuwe reglementen vooral gevolgen hebben voor de lange termijn, wat goed nieuws kan zijn voor deze twee teams. Ook Aston Martin lijkt een goede kanshebber om een flinke stap te zetten. De vraag is echter of een van deze drie teams zich ook kan nestelen naast de drie topteams die de afgelopen 15 jaar de Formule 1 domineerden.

Is porpoising in 2023 verleden tijd?

Gedurende het eerste gedeelte van 2022 domineerde porpoising dankzij de nieuwe reglementen en autoā€™s het seizoen 2022. Veel teams hielden klachten over, en zeker Mercedes, McLaren en Williams hadden last van prestatievermindering. Vanaf de Grand Prix in BelgiĆ« voerde de FIA nieuwe reglementen in om porpoising aan te pakken. Het werkte, want porpoising begon te verminderen. Aanwezig was het nog wel, maar het was beduidend minder. Daarnaast lieten de coureurs zich ook amper meer horen over lichamelijk klachten. In 2023 worden er nog meer nieuwe reglementen door de FIA doorgevoerd, waardoor porpoising helemaal verleden tijd moet worden. Of dit ook gaat gebeuren, en op welke teams deze regelwijzigingen impact gaat hebben, zal in maart duidelijk worden.

Impact straf Red Bull na overschrijden budgetcap

Dat de boete van 7 miljoen dollar voor het overschrijden van de budgetcap in 2021 niet veel impact op Red Bull gaat hebben, lijkt vast te staan. De straf die het team kreeg nadat het in 2021 te veel had uitgegeven, is echter wel belangrijk. Het team heeft daardoor gedurende het merendeel van 2023 maar 63% testtijd, daar waar Ferrari (75%) en Mercedes (80%) meer tijd hebben en dus hun kans ruiken. Red Bull begint 2023 wel met een voorsprong qua stabiliteit en betrouwbaarheid (op Ferrari) en qua snelheid (op Mercedes), maar de vraag is of dit verschil er begin maart nog is.

Debuutrace in Las Vegas

In 2023 staat er een compleet nieuwe race op het programma: De Grand Prix van Las Vegas. Het raceweekend wordt volledig afgewerkt in het donker, waardoor het raceweekend in Nederland vooral plaats zal vinden tijdens de nacht en vroege ochtend. Het zal de derde race in Amerika zijn en een unieke ervaring worden voor de coureurs, teams en fans van de Formule 1.

Toekomst Andretti en Porsche in F1

De toekomst van Andretti is, gezien het feit dat er nog geen partner voor 2024 of later is gevonden, nog onzeker. Daar waar Andretti zelf aangeeft dat het wel gaat gebeuren en het moment steeds dichterbij aan het komen is, lijkt er weinig schot in de zaak te zitten. Porsche, dat uiteindelijk geen deal sloot met Red Bull, zoekt ook nog een partner. Een samenwerking tussen Porsche en Andretti is goed mogelijk, maar lijkt voor nu onrealistisch. Ook zullen we in 2023 waarschijnlijk meer duidelijkheid krijgen over Red Bull en een eventuele samenwerking met Honda of een andere partner vanaf 2026.

