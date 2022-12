Lars Leeftink

Lewis Hamilton is sinds eind 2020 al op jacht naar zijn achtste wereldtitel, waardoor hij alleen bovenaan de lijst met meeste titels in de Formule 1 zou komen te staan. In 2023 gaat de Brit een nieuwe poging wagen om Max Verstappen uit te dagen en Michael Schumacher achter zich te laten. Maar krijgt hij deze kans ook?

Tijdens het seizoen 2021 leek de achtste titel voor Hamilton er lang niet in te zitten. Verstappen domineerde met Red Bull het seizoen en had een prima voorsprong na de helft van de races gehad te hebben. Het raceweekend in Groot-Brittannië, toen Mercedes met updates kwam en Verstappen tevens (na contact met Hamilton) uitviel tijdens de race die Hamilton won, bleek een keerpunt te zijn. Hamilton won daarna veel races en kreeg het voor elkaar om het gat te dichten.

Tijdens de slotrace in Abu Dhabi, toen Verstappen en Hamilton evenveel punten hadden, leek Hamilton dankzij een dominante race richting zijn achtste titel te rijden. Het ophouden van Sergio Perez en de safety car gecreëerd door Nicholas Latifi gooide roet in het eten. Verstappen kreeg in de slotronde nog een kans en haalde Hamilton in. Het was de eerste titel van Verstappen, terwijl Hamilton zijn achtste titel in rook op zag gaan.

2022

Hamilton was na die race zo aangeslagen dat hij tot begin februari niks meer van zich liet horen. Geen interviews, geen posts op social media. Radiostilte. De geruchten omtrent een pensioen begonnen net op gang te komen toen Hamilton begin februari aankondigde dat hij gewoon ging racen in 2022. De Brit kwam er echter al snel achter dat dankzij porpoising er ook dit seizoen geen achtste titel zou komen. Red Bull domineerde met Verstappen, Ferrari had een snelle auto en sneed vooral zichzelf in de vingers en Mercedes was gedurende eerste seizoenshelft zoekende naar een oplossing voor het gestuiter van de auto op de rechte stukken.

Na wat reglementswijzigingen vanuit de FIA (vanaf GP België) en wat updates vanuit het team begon het gedurende de tweede helft van het seizoen steeds beter te lopen. Hamilton zou een paar keer tweede worden, maar geen zege boeken. Een einde aan een lange reeks waarin hij elk seizoen wel een zege op zijn naam schreef. George Russell, sinds 2022 teamgenoot van Hamilton, won de eerste en enige race van het seizoen voor Mercedes. Mercedes werd derde bij de constructeurs, Hamilton zesde bij de coureurs. Een seizoen en auto om snel te vergeten, zo vond ook Hamilton. De vraag is nu: wordt dit in 2023 beter?

2023

Hamilton zal hopen van wel, en op papier heeft hij ook een prima reden om te denken dat dit gaat gebeuren. Mercedes heeft 80% testtijd, ten opzichte van de 75% die Ferrari heeft en de 63% die Red Bull heeft. Daarnaast is het momentum ook in het voordeel van Mercedes, dat gedurende de tweede seizoenshelft gelijke trend met Ferrari hield en soms ook met Red Bull kon strijden. Tel daar de nieuwe reglementen die vanaf 2023 doorgevoerd gaan worden door de FIA bij op, reglementen die voor Mercedes goed uitpakte gedurende het seizoen 2022 en voor Ferrari juist averechts uit zouden pakken, en je krijgt een op het oog rooskleurig vooruitzicht.

Ferrari

Ferrari lijkt een makkelijke prooi te kunnen zijn voor Mercedes in 2023. De auto van Mercedes zat aan het einde van 2022 al op gelijke hoogte van die van Ferrari (en soms zelfs beter), en gezien de nieuwe reglementen wat betreft porpoising voor 2023, de testtijd die in het voordeel van Mercedes is en het feit dat er bij Ferrari een nieuwe teambaas aan het roer staat (Frederic Vasseur), zou Mercedes begin 2023 toe kunnen slaan en in ieder geval kunnen opschuiven naar P2. Dat is echter niet waar Hamilton, die nog tot eind 2023 contract heeft maar al aankondigde dat hij gaat verlengen, voor wil racen. De Brit wil gaan voor zijn achtste titel, en daarvoor moet Mercedes in ieder geval op gelijke hoogte komen met Red Bull Racing en Verstappen.

Red Bull Racing

Het inhalen van Red Bull wordt een grotere uitdaging. De nieuwe reglementen die tijdens het seizoen werden ingevoerd om porpoising te verminderen deden Red Bull niet erg veel. Het team bleef ook daarna sterk presteren. Daarnaast heeft Red Bull ook bewezen qua betrouwbaarheid op hetzelfde niveau te zitten als Mercedes, nadat het 2022 begon met drie uitvalbeurten. Toch is er een groot voordeel voor Mercedes: testtijd. Mercedes heeft 17% meer testtijd de komende maanden ten opzichte van Red Bull. Het is een groot gat, een gat waar Mercedes het gat op de baan wel eens mee zou kunnen dichten.

Verstappen vs Hamilton

Als dit gebeurd, kan de strijd die het seizoen 2021 zo mooi en controversieel maakte weer hernieuwd worden: Verstappen vs Hamilton. Beide coureurs halen het beste, maar ook het meest agressieve bij elkaar op de baan naar boven. Tel daar wellicht Charles Leclerc bij, die zich zou kunnen mengen in de strijd als Ferrari ook in 2023 een goede auto op de baan weet te krijgen, en het seizoen 2023 kan van een tweestrijd naar een driestrijd gaan. Hamilton zal niets liever willen dan revanche nemen voor Abu Dhabi 2021 en het jaar 2022 dat hij met Mercedes mee heeft gemaakt, en Red Bull heeft ze dankzij het overschrijden van de budgetcap in 2021 wellicht een opening gegeven.