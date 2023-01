Lars Leeftink

Zondag 1 januari 2023 20:01 - Laatste update: 20:02

Pat Symonds, Chief Technical Officer van de Formule 1, is van mening dat de Formule 1 met de nieuwe reglementen het ongelijk van Adrian Newey, ontwerper van Red Bull Racing, heeft bewezen.

De nieuwe reglementen die vanaf 2022 zijn ingevoerd waren bedoeld om de races spannender te maken, inhalen te stimuleren en teams dichter bij elkaar te brengen. De races zijn spannender en vooral spectaculairder geworden, aangezien er in 2022 30% meer inhaalacties waren ten opzichte van 2021. Of de teams ook meer bij elkaar in de buurt zijn gekomen, valt te betwijfelen. In het middenveld wellicht, maar voorin domineerde Red Bull Racing met Max Verstappen beide kampioenschappen in 2022.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen in dankwoord richting fans: "Ik ben iedereen dankbaar voor hun steun"

Twijfels

Symonds zegt in gesprek met Auto, Motor und Sport dat er bij het begin van de nieuwe reglementen twijfel was bij de teams. Symonds richt zich hierbij vooral op Newey, de ontwerper van de RB18. "Er was al scepsis in het veld. Adrian Newey vreesde aanvankelijk dat alle auto's er hetzelfde uit zouden zien, omdat de regels zo beperkend waren. Maar dat waren ze helemaal niet."

Gelijk

Symonds is blij dat de Formule 1 heeft kunnen bewijzen dat niet elke auto in de sport hetzelfde is geworden en de ontwikkeling van de auto's voorspelbaar is geworden. "We zijn blij dat we gelijk hadden. Sommige kwamen zelfs heel dicht bij onze schetsen. Ik zou zeggen dat de auto's nu anders zijn dan vroeger, hoewel velen waarschijnlijk nog steeds moeite zouden hebben om alle auto's te herkennen als ze zwart geschilderd waren."