Zondag 1 januari 2023 19:09 - Laatste update: 19:11

Max Verstappen heeft rondom de jaarwisseling een dankwoord over voor zijn fans, die ook in 2022 weer achter hem stonden. Deze fans zagen de Nederlander op dominante wijze tweevoudig wereldkampioen worden en het seizoen domineren.

In 2021 ging het allemaal een stuk lastiger dan in 2022, toen Lewis Hamilton pas in de slotronde van de laatste race van het seizoen werd verslagen. In 2022 won Verstappen 15 van de 22 races en won hij beide kampioenschappen met Red Bull Racing. Voordat ook de focus van de Nederlander gaat op het seizoen 2023, richt Verstappen zich nog even tot zijn fans.

Dankwoord

In de nieuwsbrief die Red Bull Racing op de laatste dag van het jaar met de geabonneerde fans deelde, liet ook Verstappen van zich horen. "Het was een geweldig jaar. Ik wil jullie, onze trouwe fans, bedanken voor jullie steun tijdens het seizoen. We hebben een ongelooflijke teamspirit, maar jullie op de tribunes zien en de steun horen geeft me nog meer motivatie om door te gaan. Zoveel races winnen is ongelooflijk en ik ben iedereen dankbaar voor hun steun. Zelfs in de moeilijke momenten aan het begin van het seizoen bleven we werken aan hetzelfde doel, en zo zijn we coureur- en constructeurskampioen geworden."

2023

Verstappen hoopt dan ook dat hij deze steun in 2023, wanneer hij een poging gaat wagen om zijn derde titel op rij te veroveren, weer kan ontvangen. "Met jullie blijvende steun en met het team dat we hebben, heb ik er alle vertrouwen in dat we dit kunnen volhouden. Ik geloof echt in dit team en weet dat we nog meer succes kunnen behalen. Ik hoop dat we de komende jaren nog veel meer overwinningen kunnen binnenhalen, en dat we samen voor nog meer kampioenschappen kunnen strijden. Natuurlijk is het voor iedereen ook belangrijk om wat tijd weg van het racen door te brengen, om bij familie en vrienden te zijn. Dus, ik hoop dat jullie allemaal een fantastische vakantie hebben, en ik kan niet wachten om het volgend jaar allemaal weer te doen."