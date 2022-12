Lars Leeftink

De nieuwe reglementen in de Formule 1 leverde in 2022 inderdaad meer inhaalacties op, maar de spanning in beide wereldkampioenschappen was ver te zoeken. Aangezien dit ook een doel was van de nieuwe reglementen, wordt het seizoen 2023 doorslaggevend voor F1 en de FIA. Zien we volgend seizoen drie teams (of meer) strijden om de titel in beide kampioenschappen of kunnen we meer van hetzelfde verwachten?

In het vorige tijdperk was het Mercedes dat tussen 2014 en 2021 domineerde en alle kampioenschappen bij de constructeurs won. Als Verstappen in 2021 niet tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi nipt Lewis Hamilton verslagen had, waren ook alle kampioenschappen bij de coureurs in die periode naar Mercedes gegaan. Daarvoor was het in het vorige tijdperk Red Bull dat met Sebastian Vettel en Mark Webber domineerde. Het is een scenario waar geen enkele fan en ook de FIA en F1 niet op zitten te wachten. Daardoor werden in 2022 nieuwe reglementen opgezet.

Reglementen

De nieuwe reglementen en nieuwe auto's moesten het begin van een nieuw tijdperk zijn en ervoor zorgen dat er meer gebeurde op de baan. Daarnaast moesten niet alleen de regels op de baan, maar ook reglementen buiten de baan (budgetcap, verschillen in testtijd op basis van uitslag bij constructeurs) ervoor zorgen dat de teams meer naar elkaar toe zouden groeien en het verschil tussen de drie topteams en de rest van het veld kleiner werd. Op korte termijn kan gesteld worden dat dit niet gebeurd is.

2022

In 2022 was het namelijk, ondanks een moeizame start tijdens de eerste drie races, Max Verstappen en Red Bull die dominant waren. Verstappen won 15 races en scoorde een recordaantal punten op weg naar zijn tweede wereldtitel. Red Bull won met overmacht het kampioenschap bij de constructeurs, terwijl Mercedes en Ferrari op de achtergrond vochten om P2. Het afgelopen seizoen was er wat dat betreft weinig te merken van de nieuwe reglementen en de poging om alle teams dichter bij elkaar te krijgen. Toch waren er ook positieve punten.

Positief

Er waren veel teams die dankzij de nieuwe reglementen ineens een stap voorwaarts konden maken. Denk aan Haas en Alfa Romeo, die ineens meededen om punten tijdens een raceweekend, maar ook McLaren en Mercedes die een stap achteruit zetten. In het middenveld zijn de teams, op Williams na, dichter bij elkaar gekomen. In de top is het verschil echter nog steeds groot. Op de baan was er verder ook een ander positief punt: er waren meer inhaalacties dan vorig jaar en het bleek makkelijker om auto's te volgen door de nieuwe auto's. Pirelli maakte een paar weken geleden namelijk bekend dat er in 2022 in totaal 785 inhaalacties waren. Dit is 30% meer dan in 2021 (599). Het gaat hierbij specifiek over afgemaakte inhaalacties, waardoor het aantal inhaalpogingen waarschijnlijk nog hoger ligt. De vraag is nu vooral of de andere reglementen in 2023 ook hun steentje bij gaan dragen.

2023

In 2023 zijn er meerdere redenen om te denken dat het spannender wordt dan dit seizoen en de regels hun werk gaan doen. De regels zijn namelijk bedacht om op lange termijn de teams dichter bij elkaar te brengen. Dat dit op de korte termijn niet gelukt is, is zeker voorin duidelijk. In 2023 zal Red Bull het echter lastig krijgen om weer zo dominant te zijn. Ferrari, dat dit seizoen minimaal een gelijkwaardige auto had en dankzij strategische fouten en uitvalbeurten/betrouwbaarheidsproblemen het gat met Verstappen snel zag groeien, heeft een groot voordeel qua testtijd. Dankzij de straf die Red Bull kreeg voor het overschrijden van de budgetcap heeft het team van Verstappen maar 63% testtijd, terwijl Ferrari 75% heeft. Dit, in combinatie met een nieuwe teambaas in Fred Vasseur, doet Ferrari-fans hopen dat het gat qua beslissingen en betrouwbaarheid in 2023 richting Red Bull gedicht kan worden en de auto (die al snel is) zeker op zondag dankzij de testtijd verbeterd kan worden.

Toch zijn er ook gevaren. De nieuwe reglementen omtrent porpoising die tijdens het seizoen 2022 ingevoerd werden, hadden duidelijk een negatieve impact op de prestaties van de auto van Ferrari. Dit, en het feit dat een nieuwe teambaas voor organisatorische uitdagingen kan zorgen, kan er ook voor zorgen dat het team zeker begin 2023 nog zoekende gaat zijn. Maar dat is niet alles, want er is nog een derde team waar beide teams rekening mee moeten houden.

Mercedes

Mercedes is in 2022 vooral bezig geweest met het onder controle krijgen van porpoising. Dankzij een paar updates en wat regelwijzigingen tijdens het seizoen was Mercedes tijdens de tweede seizoenshelft veel vaker voorin te vinden en deed het vaker mee om zeges. Deze zege kwam er uiteindelijk ook dankzij George Russell, waardoor de hoop bij Mercedes voor 2023 net zo groot is als bij Ferrari. Misschien zelfs wel groter. Het momentum is namelijk in het voordeel van Mercedes, zeker omdat het team 80% testtijd heeft, een voordeel ten opzichte van Ferrari (75%) en vooral Red Bull (63%). Het geeft het team van Toto Wolff een prima kans om het gat qua prestaties definitief te dichten en wellicht zelfs een voorsprong te nemen. Qua betrouwbaarheid was 2022 al een erg sterk seizoen voor Mercedes, met ook nog eens het feit dat zowel Russell als Hamilton weinig fouten maken en amper uitvallen door fouten. Daarnaast gaan ook de reglementen in 2023 Mercedes nog een handje helpen.

Porpoising

De FIA gaat namelijk ook voor 2023 een paar regelwijzigingen doorvoeren om porpoising op de rechte stukken en hoge snelheden nog meer te verminderen dan in de tweede seizoenshelft van 2022 al het geval was. De regelwijzigingen waren duidelijk in het nadeel van Ferrari en in het voordeel van Mercedes, en de kans is vrij groot dat dit in 2023 ook het geval zal zijn. Red Bull heeft nooit echt last gehad van porpoising dankzij het goede werk van ontwerper Adrian Newey, waardoor de impact van die nieuwe reglementen in 2023 waarschijnlijk niet zo groot zal zijn op de auto van Red Bull. Het geeft wellicht Alpine en McLaren ook een kans om de stap richting de drie topteams te maken, iets wat veel fans en de FIA graag zouden zien.

Conclusie

Ook de FIA zal erkennen dat de reglementen in 2022 niet het gewenste effect hebben gehad in de voorhoede. De hoop op meer spanning in 2023 lijkt echter terecht te zijn, met als ideale scenario Ferrari, Red Bull en Mercedes die in 2023 strijden om beide kampioenschappen en teams als McLaren en Alpine die wellicht ook stappen kunnen zetten richting deze drie topteams van de afgelopen tien jaar. Dit, gecombineerd met het nu al toenemen van de inhaalacties in de sport, het aantal sprintraces dat vanaf 2023 verdubbeld wordt en de nieuwe reglementen omtrent porpoising, zouden voor meer spektakel in de sport moeten zorgen.