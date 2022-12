Brian Van Hinthum

Formule 1-coureurs gebruiken op circuits met een hoog risico op spierpijn in de nek wegens de heftige G-krachten die op een coureur afkomen vaak zogeheten 'head padding', een soort opvulling rondom de nek om de klappen van een zwaar circuit op te vangen. Max Verstappen doet daar echter niet aan mee en hij onthult de opmerkelijke reden daarvoor.

Zoals bekend is Jos Verstappen al vanaf kleins af aan op pad met zoon Max in het karting om uiteindelijk succesvol te worden in de Formule 1. Met twee wereldtitels op zak kunnen we stellen dat dat zijn vruchten heeft afgeworpen. Door de jaren heen hebben we natuurlijk al de nodige verhalen gehoord over de manier waarop het tweetal te werk ging en Verstappen senior is door die jaren heen een man gebleken die op een geheel unieke wijze een winnaar heeft gemaakt van zijn zoon.

Head padding

Dat hebben we al via verschillende verhalen mogen horen vanuit het tweetal en zoon Max heeft daar weer een nieuwe anekdote bij, wanneer hij samen met zijn vader aan tafel zit bij Viaplay's F1 Talks. Het gaat over het 'head padding', waarbij de ruimte rondom de nek van een coureur geprepareerd wordt met een soort opvulling rondom de nek op circuits als Portimao en Istanbul, waarbij de G-krachten op de nek van de coureur ver boven gemiddeld liggen. Verstappen doet daar echter opvallend genoeg niet aan mee. "Ik begon met Formule Renault en ik werd uitgenodigd voor een Formule 3-test. Dat was een stuk zwaarder", begint Verstappen zijn verhaal.

Pussy pads

De wereldkampioen vervolgt: "Na een aantal runs kon ik mijn hoofd niet meer overeind houden. Ik had pads aan de zijkanten nodig in Valencia. Omdat het tegen de klok in racen was, werd het zelfs nog zwaarder. Normaal rij je met de klok mee en dat is je nek gewend." Toch kwamen de pads er niet. "Mijn vader noemde het 'pussy pads'. Vanaf die dag weiger ik om ze te gebruiken. In Mugello in 2020 hadden sommige coureurs vooraf de pads al in. Het team vroeg mij of ik dat ook wilde. Ik zei: 'Zelfs als mijn hoofd eraf valt, ga ik die dingen niet meer gebruiken.'"