Ferrari lost probleem zwakste element motor op, Newey vindt reputatie Verstappen oneerlijk | GPFans Recap

Vincent Bruins

Zaterdag 31 december 2022 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De laatste dag van 2022 eindigt hier officieel, maar we hebben nog genoeg nieuws van Oudejaarsdag om samen te vatten. Zo prijst Red Bull-teambaas Christian Horner zijn coureur Max Verstappen over hoe hij het afgelopen seizoen heeft gepresteerd. Ferrari kan er volgend jaar weer volop tegenaan na problemen met de bougies naar verluidt opgelost te hebben. George Russell vertelt over hoe hij reageerde, toen hij Zhou Guanyu over de kop zag gaan op Silverstone. Adrian Newey neemt het op voor Verstappen en laat weten dat zijn reputatie als een "wilde coureur" oneerlijk is. We zijn nog drie jaar verwijderd van de intrede van Audi in de koningsklasse, maar de Duitse autofabrikant vertelt dat ze klaarstaan om ook motoren te leveren aan klantenteams, als dat moet van de FIA. We sluiten af met René Arnoux die niet te spreken is over de gang van zaken bij Ferrari.

Artikel gaat verder onder video

Horner legt uit hoe Verstappen een andere versnelling heeft gevonden in 2022

Red Bull-teambaas Christian Horner prees Max Verstappen voor het vinden van een andere versnelling, na het behalen van zijn eerste wereldtitel in 2021. De Limburger reed in 2022 een ijzersterk seizoen en volgens Horner heeft dat alles te maken met de rust die is gekomen, bij het pakken van de eerste titel. Hoewel het ruwe talent van Verstappen nooit in twijfel werd getrokken, heeft Horner gewezen op de volwassenheid die zijn coureur tijdens een uitmuntend seizoen heeft laten zien. "Hij heeft dit jaar gewoon weer een stap gemaakt", zei Horner in een interview met GPFans aan het einde van het seizoen. "Het winnen van dat [eerste] kampioenschap nam echt de druk van zijn schouders. Hij is volwassen geworden en heeft een tandje bijgezet", zo prijst hij de Limburger. Meer lezen? Klik hier!

'Ferrari lost probleem zwakste element power unit op, kan vol vermogen gebruiken in 2023'

Ferrari leek aan het begin van het afgelopen seizoen het sterkste team in de Formule 1 te zijn met de F1-75. Betrouwbaarheidsproblemen gooiden echter roet in het eten en de renstal van de Prancing Horse zag zijn kampioenschapskansen al gauw in rook opgaan. De bougie werd aangewezen als het zwakste element van de power unit van Ferrari, volgens bronnen bij Motorsport-Total. De problemen met de power unit zijn nu naar verluidt opgelost. Meer lezen? Klik hier!

Russell vertelt over zware crash Zhou: "Afschuwelijke plek om je in te bevinden"

Zhou Guanyu ging bij de start van de Britse Grand Prix op Silverstone afgelopen zomer over de kop na contact met George Russell wiens Mercedes eerst was geraakt door Pierre Gasly. Zhou kwam vast te zitten tussen zijn eigen Alfa Romeo en de vangrail achter de bandenstapels. Russell vertelt over wat er door zijn hoofd ging, toen het ongeluk gebeurde: "Wanneer je een auto door de lucht ziet vliegen en in een positie ziet landen waarbij die in feite vastzit, dan is dat een behoorlijk afschuwelijke plek om je in te bevinden. Ik lag zelf uit de race en als je uit de race ligt, is je eerste gedachte "Kan ik hem op een of andere manier helpen?" Ik denk dat als ik in de positie zou zitten, dat ik dan zo snel mogelijk alle hulp van de wereld zou willen, want je weet niet wat er daarna gaat gebeuren, of de auto in brand vliegt of iets dergelijks. Ik denk dat het dus waarschijnlijk meer een menselijke reactie was dan een reactie van een coureur." Meer lezen? Klik hier!

Newey beschermt Verstappen: "Zijn reputatie als wilde coureur is oneerlijk"

Adrian Newey laat meer weten over zijn samenwerking met Max Verstappen. De combinatie van de RB18-bolide en het talent van de Nederlandse coureur was onverslaanbaar afgelopen seizoen. "Het geweldige aan Max is dat je altijd weet waartoe de auto tot in staat is, omdat hij er altijd volledig in zit en precies tot aan de limiet pusht," begon hij tegenover The Race. "Zijn feedback is goed, hij weet heel goed wat de banden aan het doen zijn en hoe hij ze moet managen. Ik denk dat zijn reputatie als wilde coureur oneerlijk is. Meer lezen? Klik hier!

Audi staat klaar om ook aan andere teams motoren te leveren: "Daar zijn we op voorbereid"

Audi zal debuteren in de Formule 1 in 2026 door een meerderheidsaandeel te bemachtigen van het Zwitserse team van Sauber wat we nu nog kennen als Alfa Romeo. De Duitse autofabrikant levert dan de motoren en Sauber zal fungeren als het fabrieksteam van Audi. Ze zijn er echter op voorbereid om ook voor andere teams power units te ontwikkelen. "Wij willen over drie jaar competitief zijn," vertelde Adam Baker, CEO van CEO of Audi Formula Racing GmbH, tegenover Diario AS. "Dat is een realistisch doel. We willen in ons derde seizoen strijden om overwinningen. Het kan wel zo zijn dat we door de reglementen van de FIA verplicht worden ook motoren te leveren aan andere klanten. Als dat gebeurt, dan zijn we daar zeker op voorbereid. Op dit moment zijn we echter niet op zoek naar een klantenteam. Daar is het nog te vroeg voor. We gaan ons eerst concentreren op ons programma als fabrieksteam." Meer lezen? Klik hier!

Arnoux vindt fouten Ferrari onvergeeflijk: "Had Binotto jaren geleden al ontslagen"

René Arnoux doet een boekje open over Ferrari. De Italiaanse renstal heeft een seizoen met meerdere tegenslagen achter de rug en vervolgens is teambaas Mattia Binotto vertrokken. "Ik was er niet bepaald weg van om te moeten zien dat Ferrari in zeer competitieve vorm toch het kampioenschap vergooide, aangezien ze zo goed begonnen," vertelde de Fransman tegenover La Gazzetta. "Het klopt dat de betrouwbaarheid er niet was, maar het leek wel alsof ze sommige Grands Prix expres verloren. De fouten die hij [Binotto] maakte in de Formule 1 waren naar mijn mening onvergeeflijk. Ik heb nooit aan Binotto's kant gestaan. Iemand die constant zegt "Volgend jaar wordt het beter, volgend jaar wordt het beter", verdient die plek niet. Ik had hem jaren geleden al ontslagen, ik heb het al zo vaak gezegd. Zijn gedrag als leider van het mooiste team ter wereld was onaanvaardbaar." Meer lezen? Klik hier!

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)